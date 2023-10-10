Türk mobilyası Afrika'nın rüzgarına kapıldı

Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, eylül ayında yüzde 10,3 düşüşle 681,4 milyon dolarlık ihracat yaptı. İhracatta yaşanan düşüşe rağmen Afrika kıtasında Fas ve Libya’ya ihracat artışları dikkat çekti. Afrika kıtasında büyüme ivmesi yakaladıklarını kaydeden AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Çift haneli büyümelerimizin devam edeceğini öngörüyoruz. Diğer yandan dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD’de artışlarımız sürüyor. Bu pazar özelinde yaptığımız çalışmaları artırmayı, Türk mobilyasını tanıtmayı sürdüreceğiz” dedi.

İhracatta en başarılı pazarlar

Yılın ilk 9 ayında ise Türkiye geneli sektör ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 oranında azalış göstererek 5 milyar 945 milyon 36 bin dolar olurken, AKAMİB’den yapılan ihracat yüzde 8 azalış ile 641 milyon 427 bin dolar oldu.

Sektörün eylül ayında Türkiye genelinden yaptığı ihracatta en başarılı pazar 87,1 milyon dolarla Irak oldu. Irak’ı sırasıyla; Birleşik Krallık, İsrail, Libya ve Almanya izledi. İlk 10 pazar arasında en dikkat çekici artış yüzde 53,4 ile Fas’a, yüzde 51 ile de Libya’ya yapılan ihracatta kaydedildi. Hedef pazarlardan ABD’de ise yüzde 2,7’lik artış görüldü.

Alternatif pazarlara kapı aralanıyor

AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Küresel mal ticaretinde yaşanan talep daralması devam ediyor. Özellikle Avrupa’daki enflasyon süreci ile tüketiciler yeni siparişlerde temkinli davranıyor. Biz de bu süreçte alternatif pazarlara yoğunlaşarak kayıplarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Afrika kıtasında büyüme ivmesi yakaladık. Çift haneli büyümelerimizin devam edeceğini öngörüyoruz. Diğer yandan dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD’de artışlarımız sürüyor. Bu pazarda edineceğimiz güç, bize Amerika kıtasının kapılarını açacaktır. Bu pazar özelinde yaptığımız çalışmaları artırmayı, Türk mobilyasını tanıtmayı sürdüreceğiz” dedi.