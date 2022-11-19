Gaziantep'te oynanan hazırlık maçında Çekya, Türkiye'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy açıklamalarda bulundu. Silhavy, “Rakibimizi tebrik ediyorum, iyi oynadılar. Bireysel becerilerinin iyi olduğunu ortaya koydular. Genel olarak verdiğimiz iki açıkta iki gol yedik. Beraberlik için yüklendik ancak olmadı. Rakibimizi tebrik ediyorum. Keşke her maç böyle coşkulu taraftar olsaydı. Oyuncular olumlu etkileniyor” ifadelerini kullandı.

“Türk Milli Takımı harika bir takım”

Ay-yıldızlıların harika bir takım olduğunu belirten Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, “Türk Milli Takımı harika bir takım. Türk halkı futbolu çok seviyor. Daha önce buraya geldiğimizde Türk taraftarın 12. oyuncu olduğunu görüyorduk” diye konuştu.