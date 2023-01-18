Türk Milletine sıra ne zaman gelecek? Kılıçdaroğlu’nun Batı ile görüşmeleri sürüyor

CHP’nin açıklamasına haberine göre AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut’un da katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile AB Uyum Komisyonu üyesi Milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir eşlik etti.

Kılıçdaroğlu son bir yılda birçok Batılı lider ve elçiyle görüştü.

Kılıçdaroğlu’nun Batı mekiği

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda ABD Büyükelçisi Flake'le görüşmüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti" ifadelerine yer verilmişti.

İngiliz Büyükelçi ile görüşme

ABD Büyükelçisi Flake’le olan görüşmeden kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu İngiliz Büyükelçi Chilcott ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile partisinin genel merkezinde görüşmüş, görüşmeye ilişkin detay verilmemişti.

Kılıçdaroğlu ABD'de

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'yi ziyaret etti.

İlk olarak Massachusetts eyaletinde Boston şehrindeki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nü (MIT) ziyaret eden Kılıçdaroğlu burada bilim adamları ile bir araya gelmiş ardından komşu eyalete geçen CHP lideri, New York Manhattan'da temaslarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun programına göre hava yolu ile Washington, DC'ye geçmesi planlanırken hava yolundan vazgeçildi.

Sekiz saat ortadan kayboldu

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Habertürk yazarı Oray Eğin, CHP liderinin 8 saat ortadan kaybolduğunu öne sürmüştü.

İngiltere ve Almanya seyahatleri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 1-5 Kasım tarihleri arasında “bilim ve teknoloji çevreleri ve yatırımcılarıyla” görüşme gayesiyle İngiltere’ye gitti. “Çok büyük planlarım var” var diyen Kılıçdaroğlu burada birçok bankerler bir araya gelerek Türkiye için para kaynağı bulduğunu iddia etmişti.

Son olarak Kılıçdaroğlu, 14-17 Aralık tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştireceği programlara katılmak üzere Berlin'e gitmiş ancak İmamoğlu’nun mahkeme kararı sebebiyle gezisini yarıda bırakarak ülkeye geri dönmüştü.

Alıntı: BARAN