Türk medyasında ilk kez! Avukat Serhat Pak'tan bomba Fetullah Gülen bilgisi: Gülen'e Amerikan darbesi vuruldu

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Özellikle FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasını deşifre eden yayınlarımız sürüyor. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programında, bu akşam flaş bir konu masaya yatırıldı. Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak'tan canlı yayında bomba açıklamalar. Türk basınında ilk kez...

Amerika’da flaş Gülen gelişmesi..!

CIA gözetiminde Pensilvanya’da ikamet eden Fetullah Gülen’e ilişkin Amerika’da bomba bir gelişme yaşandı. Türk medyasında ilk kez Gülen’le ilgili flaş gelişmeler bu akşam yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında açıklandı.

Avukat Serhat Pak’tan yine bomba belgeler, yine bomba bilgiler

FETÖ ile mücadeleye ilişkin yoğun çalışmalarıyla tanınan Türkiye’nin önemli avukatlarından Serhat Pak, Türk medyasında ilk kez yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde tüm gerçekler belge ve bilgi eşliğinde paylaşıldı.

“FETÖ elebaşı Gülen ABD’de ikamet sorunu yaşıyor”

FETÖ elebaşı 2008 yılından bu yana sahibi olduğu green kartını kaybettiğini ve yeniden çıkarabilmek için uğraştığını ancak ABD’li yetkili mercilerden olumsuz yanıt aldığına ilişkin kendilerine bilgilerin geldiğini hatırlatan Avukat Serhat Pak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“FETÖ elebaşısı ABD’deki seçimleri fırsat biliyor ve tüm örgüt olarak Biden’i destekliyor. Yeniden ikamet izni alabilmek için ABD’de çok uğraştığına ilişkin bilgiler geliyor. Ülkede ikamet etme imkanı sağlayan ‘yeşil kart’ın kaybedilmesi sonrasında anlaşılan o ki Gülen için yeni bir süreç başlamış durumda.”

“Yahudi ve Yunan Ortodoks kilisesi mensuplarıyla boy boy fotoğraf vermenin derdindeler”

“3 Kasım’da ABD’de yapılacak olan seçimlerin FETÖ mensupları açısından daha da önem kazandı” diyen avukat Serhat Pak, şöyle konuştu:

“FETÖ’cüler artık tüm lobi faaliyetlerine hız verdiler. Yahudi cemaatleri, evangelist kiliseleri ve Yunan Ortodoks camiasında daha çok görünerek onlarla faaliyetlerini artıran FETÖ mensupları boy boy fotoğraf vermenin derdine düştüler.”

“Ortak paydaları İslam, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı”

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programında her hafta FETÖ yapılanmasına yönelik çok önemli bilgi ve belgeler paylaşan avukat Serhat Pak, sözlerini şöyle tamamladı:

“FETÖ’cülerin görüştüğü Yahudi ve Yunanistan cemaatleriyle ortak paydaları İslam, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bu oluşumun hala FETÖ’ye sempati duyan onları bir hizmet hareketi gören kişilerce fark edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün hoşgörü ve diyalog yalanına inanan aklı selim bir kişinin dahi kalmadığını bu görüntülerin diyalog ve hoşgörü değil ihanet ve işbirliği görüntüsü olduğunu kamuoyuna göstermekten mutluluk duyuyorum.”

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