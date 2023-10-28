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Ekonomi Türk makarna üreticileri ihracat hedefini yükseltti: Dikkat çeken çıldırtacak hamle, 1 milyar dolar
Ekonomi

Türk makarna üreticileri ihracat hedefini yükseltti: Dikkat çeken çıldırtacak hamle, 1 milyar dolar

Yeniakit Publisher
2023-10-28 15:55:00 - 2023-10-28 15:58:25
Türk makarna üreticileri ihracat hedefini yükseltti: Dikkat çeken çıldırtacak hamle, 1 milyar dolar

Türk makarna sektörü hamlesi: ihracatını artırmaya devam ederken tamı tamına 9 ayda 700 milyon dolarlık makarna ihracatı yapıldı. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı Aykut Göymen dikkat çeken bir açıklama yaptı: Makarna Sektöründe yıl sonu ihracat hedefi 1 milyar dolar

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı Aykut Göymen, sektörlerinin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana gıda sektörünün lokomotifi olduğunu belirterek, 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi.

Göymen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin makarna sanayisinin Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Türk gıda sanayisinin lokomotifi olduğunu vurguladı.

Makarna sektörünün 1922'de İzmir'in Bayraklı ilçesinde kurulan fabrikayla başladığına değinen Göymen, 1960-1970 arasında ise büyük işletmelerin kurulduğunu ve yüksek kapasiteli makarna üretiminin gerçekleştiğini dile getirdi.

Makarna sektörünün 1990'lı yıllarda üretimde atak yaptığını, ihracata yöneldiğine işaret eden Göymen, şunları kaydetti:

"TMSD öncülüğünde makarna sanayimiz makarna üretimi ve ihracatında dünyada ikinci sıraya yükselmiştir, bu büyük bir başarı öyküsüdür. Sektörümüzdeki 30 üretim tesisi dünya çapında markalar geliştirerek ülkemizi makarnanın marka ülkesi haline getirmiştir. Doğrudan ve dolaylı 50 bin kişiye istihdam sağlayan ve 160'tan fazla ülkeye ihracat yapan sektörümüz 1,5 milyar dolarlık ekonomik değere sahiptir. Sektörümüz 2023 yılın ilk 9 ayında 700 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirmiştir. Yıl sonu ihracat hedefimiz ise 1 milyar dolardır. Türkiye Yüzyılı'nda da dünyanın en istikrarlı gıda tedarikçilerinden biri olmayı sürdürerek, ilk günkü heyecanla üretmeye, katma değer yaratmaya devam ederek, başarımızı dünya ihracat liderliğine taşımayı hedefliyoruz."
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