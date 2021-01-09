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Gündem Türk Lirasıyla sigaralarını yaktılar! Skandal görüntülere tepki yağdı
Gündem

Türk Lirasıyla sigaralarını yaktılar! Skandal görüntülere tepki yağdı

Türk Lirasını ateşe vererek sigaralarını yakan genç kadınların görüntüsü tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları şahıslar hakkında cezai işlem uygulanması için emniyete çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 21:23:00 - 2021-01-09 21:26:19

Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, büyük tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

Parayla sigaralarını yaktılar

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video görenleri şaşkına çevirdi. Bir sosyal medya platformundan canlı yayın yapan 3 genç kadın, takipçileriyle tartışmaya başladı. Bu sırada kendilerine yazılanlara cevap veren kadınlardan biri, cüzdanındaki parayı gösterip, "Senin harcadığın parayla biz sigaramızı yakıyoruz" dedi.

Ardından 200 liralık banknotu yanındaki arkadaşına verdi. Arkadaşı da parayı ateşe verdi. Yanan parayı elden ele dolaştıran 3 kişi, sigaralarını yaktı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Sosyal medya kullanıcıları, Türk lirasının aşağıladıkları iddiasıyla bu kişilere yoğun tepki gösterdi. Bir kullanıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabını da etiketleyerek, "Hem paramıza hem devletimize yapılmış apaçık bir saygısızlık" dedi.

Kullanıcılar, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

Profilindeki yazı dikkat çekti

Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan kişinin profilindeki, "alçakgönüllülük" anlamına gelen "tevazu güçtür" yazısı ise dikkat çekti.

 

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Yorumlar

Mikail okuroğlu

demekki meslekleri ... imiş !!!??..
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atakan699

gene chpli gene gezici, lütfen ceza verilsin
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