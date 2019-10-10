Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) Ticaret Merkezi Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, bölgenin yüzde 95 doluluk oranı ve 15 bin kişilik istihdam kapasitesiyle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

İhracata güç katıyor

Kimyadan makine sektörüne varıncaya dek pek çok farklı alanda üretime ev sahipliği yapan İTOB’un yılda 1 milyar dolara ulaşan ihracatıyla Türkiye ekonomisine güç kattığını ifade eden Varank, alanda faaliyet gösteren Bilimpark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Ar-Ge merkezlerinin teknoloji liderliğinde inovatif üretimi teşvik ettiğini vurguladı.

56 milyar liralık yatırım

Varank, İzmir’in ihracatta ilk 5’te olmasının nedenini güçlü üretim merkezlerinin bulunmasına bağlayarak, “Elbette bu başarıda AK Parti hükümetlerince izlediğimiz üretim ve yatırım politikalarının büyük payı var. Türkiye genelinde, yatırım teşviklerinden en fazla faydalanan üç şehirden biri İzmir. 17 senede 56 milyar liralık sabit yatırımı destekledik ve 70 bine yakın istihdamın oluşturulmasına katkı sağladık. Yine bu dönemde Menemen, Bağyurdu ve Torbalı’da 3 yeni OSB kurduk ve toplam OSB sayısını 13’e çıkardık” diye konuştu.

Enflasyon düşüyor

Ekonomiye ilişkin göstergelerin canlandığına işaret eden Varank, “Finansman maliyetleri ve enflasyon düşüyor. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Sanayi üretiminde aylık bazda iyileşmeler var. İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, 17 ay sonra ilk defa eşik değerin üzerine çıktı. Yani yeni siparişler artıyor. Bu önümüzdeki dönemde üretim artışı açısından oldukça olumlu bir gelişme” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik ve terör saldırılarıyla mücadele

Bakan Varank, konuşmasına şöyle devam etti: “Hal böyleyken, özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor. Üretimden ve istihdamdan asla vazgeçmeyin. Türk lirasının arkasında durun. Dış şokların sebep olduğu kur dalgalanmaları, sizi Türk lirasından asla uzaklaştırmasın. Görüyorsunuz ekonomiyi güçlendirecek adımları atarken aynı zamanda bölgemizdeki meydan okumalarla da mücadele ettik, ediyoruz bundan sonra da devam edeceğiz.”