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Gündem Türk Lirası'nı yakma ve uyuşturucu görüntüleri paylaşan kişiye büyük şok
Gündem

Türk Lirası'nı yakma ve uyuşturucu görüntüleri paylaşan kişiye büyük şok

Rize'de uyuşturucu madde fotoğrafları ve Türk Lirası yaktığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Ümit Hut (42), tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 11:24:00 -
Türk Lirası'nı yakma ve uyuşturucu görüntüleri paylaşan kişiye büyük şok

Rize'de uyuşturucu madde fotoğrafları ve Türk Lirası yaktığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Ümit Hut (42), tutuklandı.

Sosyal medya hesabında uyuşturucu madde fotoğrafları ve Türk Lirası yaktığı görüntüleri paylaşan Ümit Hut, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Hut'un evinde yapılan aramada, 3 kilo 77 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine yollandı.

 

 

 

 

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Yorumlar

Alï

Tam bir manyak, salak.
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