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Aktüel Türk Konseyinden ABD'nin yaptırım kararına karşı Türkiye'ye destek mesajı
Aktüel

Türk Konseyinden ABD'nin yaptırım kararına karşı Türkiye'ye destek mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:58:57 -
Türk Konseyinden ABD'nin yaptırım kararına karşı Türkiye'ye destek mesajı

ANKARA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararına karşı Türkiye'yi desteklediğini bildirdi.

Konseyin Twitter hesabından yapılan paylaşımında, Genel Sekreter Yardımcısı Kısmet Güzelov'un mesajına yer verildi.

Güzelov mesajında şunları kaydetti:

"ABD'nin Türkiye'ye tek taraflı yaptırım uygulama kararı haksızlıktır. Türkiye'nin yanındayız. Türkiye’nin diyalog ve diplomasi yoluyla bu konuyu objektif, gerçekçi ve siyasi olarak tarafsız bir şekilde ele alma önerisini destekliyoruz."

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