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Aktüel Türk Kızılayı’ndan “Sevgi Bohçası”
Aktüel

Türk Kızılayı’ndan “Sevgi Bohçası”

Türk Kızılayı “Sevgi Bohçası” adını verdiği doğum yardımıyla yeni doğum yapmış annelerin ve bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılayarak, ailelerin mutluluklarına ortak oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 15:22:00 -
Türk Kızılayı’ndan “Sevgi Bohçası”

YENİ AKİT  ANKARA

Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a bir iyilik geleneği olarak süregelen sevgi bohçası, bağışları sayesinde bugün de gönüllerde kalıcı izler bırakıyor. Yeni doğan bebeklerin ve annelerinin öncelikli hijyen, giyim eşyası vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması hususunda, hayırseverlerin bağışları ile hazırlanan sevgi bohçaları, Türk Kızılay şubeleri tarafından, bebek sahibi olan yardıma muhtaç ailelere ulaştırılmaktadır. Ayrıca doğum sonrasında ailelere bebek bakımı ile ilgili bilgiler de verilmektedir. Ayrıca doğum sonrasında anne ve bebeğin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla yeni doğan bebek 12 aylık olana kadar nakdi yardım yapılabilmektedir.”

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