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Aktüel

Türk Kızılayı’ndan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Türk Kızılayı Diyarbakır’ın Sur İlçe Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

2020-04-19 16:51:17 -
Türk Kızılayı’ndan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Türk Kızılayı Diyarbakır’ın Sur İlçe Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.


Korona virüs salgını nedeni ile sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların yanında olan Türk Kızılayı Sur Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı. Türk Kızılayı Sur Şube Başkanı Recep İdikut, ilçelerinde ikamet eden vatandaşlara gıda kolisi dağıttıklarını söyledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Lalebey , Alipaşa ve Melikahmet mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıttıklarını aktaran İdikut, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderip sorunlarını dinledik. Yardım dağıtımı sırasında çocuklarımıza da hediyelerimiz oluyor. Bu zorlu süreçte bizlerde Kızılay Sur Şubesi olarak elimizden geldiğince ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz" dedi.

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