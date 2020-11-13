  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Kızılaydan konteyner kentlerdeki depremzedelere kışlık yardımı
Aktüel

Türk Kızılaydan konteyner kentlerdeki depremzedelere kışlık yardımı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:56:40 -
Türk Kızılaydan konteyner kentlerdeki depremzedelere kışlık yardımı

ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Elazığ Şubesi, Elazığ'daki depremde evleri yıkılan ve geçici olarak konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere battaniye, yatak, yastık, çocuk bezi dağıtımı yapmaya başladı.

Merkezi Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar, Türk Kızılay, AFAD, kamu kurumları ve diğer yardım kuruluşlarınca depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yardım çalışmaları kapsamda Türk Kızılay Elazığ Şubesi Genç Kızılay gönüllüleri, kış mevsimi dolayısıyla depremzedelerin yaşadığı Doğukent, Kırklar ve Aşağı Demirtaş konteyner kentleri gezerek ihtiyaçları belirledi.

İhtiyaç listesine göre, gönüllüler battaniye, yatak, yastık ve çocuk bezlerini ailelere ulaştırmaya başladı.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, havaların soğumasıyla depremzede ailelerin kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Depremin ilk gününden beri depremzede ailelerin yanında olduklarını aktaran Kızılkaya, "Soğuk kış şartlarında mağdur olmamaları için konteynerleri gezerek depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit ettik. Tespitler doğrultusunda ailelerin ihtiyaçlarını dağıtıyoruz." dedi.

İhtiyaçların büyük kısmının battaniye, yatak, yastık olduğunu aktaran Kızılkaya, depremzedelere yönelik yardımların süreceğini bildirdi.

Konteyner kentte yaşayan Fatma Yavuz da yapılan yardımlardan memnun olduğunu belirterek, depremin ilk gününden beri devletin sürekli yanlarında olduğunu aktardı.

Yavuz, "Allah devletimizden razı olsun. Bize konteyner verdi. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Allah yardım eden herkesten razı olsun. Türk Kızılay da kışlık ihtiyaçlarımızı giderdi." ifadelerini kullandı.

Depremzede Pamuk Erdem de devletin sağladığı imkanlarla geçindiklerini dile getirerek, her konuda destek gördüklerini bildirdi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarih verdi! Altın için çılgın tahmin
Ekonomi

Tarih verdi! Altın için çılgın tahmin

Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, altının gram fiyatının 2021'in ilk 6 ayı içerisinde 550 TL seviyelerinde seyredeceğini, ..
Peskov'dan düşürülen Rus helikopteriyle ilgili flaş açıklama
Dünya

Peskov'dan düşürülen Rus helikopteriyle ilgili flaş açıklama

Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülmesiyle ilgili Kremlin’den açıklama geldi. Kreml..
Uçaklar peş peşe havalandı! Karabağ'a dev sevkiyat
Dünya

Uçaklar peş peşe havalandı! Karabağ'a dev sevkiyat

Rusya'dan Karabağ'a kargo uçaklarıyla helikopter ve insansız hava araçları sevk edildi.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay