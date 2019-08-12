0553 313 94 23

Türk Kızılay'dan Kırgızistan'da kurban eti dağıtımı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:57
Türk Kızılay'dan Kırgızistan'da kurban eti dağıtımı

BİŞKEK (AA) - Türk Kızılay, Kırgızistan'ın Çuy bölgesine bağlı Orok köyünde Kırgızlar ve Ahıskalı Türklere kurban eti dağıttı.

Türk Kızılay, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ile Kırgız Kızılayı'nın iş birliğiyle yapılan kurban eti dağıtım organizasyonu, bayramın ikinci gününde de devam etti.

Yetkililer, başkent Bişkek'in güneyindeki Çuy bölgesinin Sokuluk ilçesine bağlı Orok köyünde kurban eti dağıttı.

Köyün Kırgız sakini Karatay Konuşpayev, kurban etini bağışlayanlara ve ulaştıranlara teşekkür ederek, köydeki iki halkın birliğinin korunmasının çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Ahıska Türkleri de konuşmalarında, kendilerini yalnız bırakmayanlara ve köylerine kurban etinin ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırsever Türk halkına selam ve dualarını gönderdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:57
  1. Ahıskalı Türkleri
  2. Kırgızistan
  3. Orok köyü
  4. Türk Kızılay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk hacıların kurbanlarının tamamı kesildi
    1. Türk hacıların kurbanlarının tamamı..
    2. ABD’li heyet sınırda incelemede bulundu
    3. PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın..
    4. Ryan Donk: "Bu karşılaşma bizim için..
    5. Türkiye Diyanet Vakfı, Fildişi..
    6. Bilecik il protokolü bayramlaştı
    7. Atlı Jandarma ekibi Çeşme plajlarında..
    8. Türkiye Diyanet Vakfından Pakistan'da..
    9. UEFA’dan Okan Burak’a 1, Chedjou’ya da..
    10. CHP’li Belediyede su zehirlenmesi!
    11. GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de orman..
    12. Yaralılara ilk yardımı milletvekili..
    13. Türk Kızılay'dan Kırgızistan'da kurban..
    14. GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
    15. UEFA'dan Başakşehir'e kötü haber!
    16. Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
    17. UEFA Disiplin Kurulu, Medipol..
    18. "Bu topraklar tarihinin en güvenli ve..
    19. Emniyet Genel Müdürü Aktaş: “En mutlu..
    20. Eskişehir’de ceset bulundu
    21. MHP’de bayramlaşma töreni
    22. GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de orman..
    23. Başkan Demirtaş: “Amacımız ilçe..
    24. Çocuğuna işkence yapan anne tutuklandı
    25. Kumpasın yıl dönümünde dolar..
    26. Suudi Arabistan Kralı ile BAE Veliaht..
    27. Otomobil, petrol istasyonuna girerek..
    28. Ordu, Ünye’de bayramlaştı
    29. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kıran:..
    30. Sinemada karakterini canlandırdı,..
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak