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Aktüel Türk Kızılay'dan karantinadaki vatandaşlara gıda yardımı
Aktüel

Türk Kızılay'dan karantinadaki vatandaşlara gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:15:14 -
Türk Kızılay'dan karantinadaki vatandaşlara gıda yardımı

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Kadıköy Şubesince, Kovid-19 hastası ya da temaslısı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılıyor.

Türk Kızılay Kadıköy Şubesi yetkilileri ve gönüllüleri, bağışçıların destekleriyle alınan gıdaları ilçede evlerinde karantinada bulunan vatandaşlara ulaştırıyor.

Öte yandan gönüllüler, ilçede görev yapan sağlık çalışanları ile emniyet güçlerine de meyve suyu ve kurabiye ikramında bulundu.

Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, karantinada bulunan vatandaşlara gıda yardımlarının devam ettiğini belirterek, "Kaymakamlık tarafından verilen adreslere, Kızılay yetkilileri ve gönüllüleri tarafından gıda ve erzak paketleri teslim ediliyor. Ayrıca ilçede görevli sağlık çalışanları ve emniyet mensuplarına da meyve suyu ve kurabiye ikram ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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