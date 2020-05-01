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Aktüel

Türk Kızılay'dan Kadıköy'de ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:44:26 -
Türk Kızılay'dan Kadıköy'de ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de Türk Kızılay ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Ramazan için hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımına Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz ile gönüllüler katıldı.

Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Kiraz yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla emekçilerin bayramını kutladı.

Kiraz, ''Bizler Kızılay olarak yine sokaklardayız. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza yardım kolilerini ulaştırıyoruz. Bugün yine sıcak pide dağıtımı yapacağız. Vatandaşlarımız sağlık içerisinde evlerinde kalsın. Bizler Türk Kızılay Kadıköy Şubesi olarak, ilçede ulaşmadık insan, başını okşamadık çocuk bırakmadık, bırakmayacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Kovid-19 verileri de iyi geliyor. Çifte bayram yapmayı Allah hepimize nasip etsin." diye konuştu.


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