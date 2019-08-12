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Türk Kızılaydan Bosna Hersek'te kurban bağışı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:- "Bosna Hersek genelinde bin 400 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Mostar'da özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların okuduğu okula kurban paylarımızı getirdik"

12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:00
Türk Kızılaydan Bosna Hersek'te kurban bağışı

MOSTAR (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Bosna Hersek genelinde bin 400 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildirdi.

Kınık ve beraberindeki heyet, Mostar kentinde, Los Rosales Özel Eğitim Merkezini ziyaret ederek burada kurban dağıtım faaliyetlerine katıldı.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın, Bosna Hersek genelinde bin 400 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine dağıttığını ifade ederek, "Mostar'da özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların okuduğu okula kurban paylarımızı getirdik." dedi.

Kurban Bayramı'nın paylaşmak ve yakınlaşmak anlamlarını taşıdığına işaret eden Kınık, "Bosna Hersek'teki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştığımız söylenemez ama Anadolu'daki insanlar kendi kurban ibadetlerinin vekaletlerini bize vererek buradaki kardeşleriyle paylaşmak istediler. Bu da bizim kardeşliğimizi gösteriyor." diye konuştu.

Türkiye mezunlarından Hersek-Neretva Kantonu Eğitim Kültür ve Spor Bakanı Rasid Hadzovic de Türk Kızılayın eğitim merkezine 500 kilogram et bağışladığını ifade ederek, "Bu merkezde yatılı 130 kişi hizmet alıyor. Türk Kızılaya yaptıkları yardımlar nedeniyle teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Merkez Müdürü Mirna Mezit ise merkezde dışarıdan gelip yardım alanların yüzde 95'inin ihtiyaç sahibi olduğunu anımsatarak, 2 ila 45 yaş aralığındaki insanların kurban bağışından faydalanacağını vurguladı.

Bu arada, Kınık, merkez ziyareti kapsamında huzurevini de ziyaret ederek burada kalan Bosnalılarla sohbet etti.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:00
  1. Bosna Hersek Türk Kızılay
  2. Kerem Kınık
  3. MOSTAR

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