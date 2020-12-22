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Aktüel Türk Kızılaydan Barış Pınarı bölgesindeki okullara soba desteği
Aktüel

Türk Kızılaydan Barış Pınarı bölgesindeki okullara soba desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:46:21 -
Türk Kızılaydan Barış Pınarı bölgesindeki okullara soba desteği

TEL ABYAD (AA) - Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki 82 okula 350 soba yardımında bulundu.

Suriye'de ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım faaliyetleri yürüten Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki okullara da destek oluyor.

Kızılay ekipleri, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki 82 okula 350 soba dağıttı.

Türk Kızılay, İdlib ilinin yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınar Harekatı bölgelerinde insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenmişti.



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