Türk Kızılaydan Azerbaycan'a 11 tır insani yardım

TRABZON (AA) - Türk Kızılayın, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi için İstanbul'dan yola çıkan ve Trabzon'a ulaşan 11 insani yardım tırı için uğurlama töreni düzenlendi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırıları sonucu Dağlık Karabağ bölgesindeki yaraları sarmak için İstanbul'dan hareket eden yardım konvoyu Trabzon'a ulaştı.

Türk ve Azerbaycan bayrakları ile karşılanan 11 tırdan oluşan konvoy, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Değirmendere Mahallesi mevkisinde bulunan tır garajına getirildi.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Başkanı İsmet Durmuş ve Trabzon Şube Başkanı Oğuz Kara'nın da yer aldığı grup ellerinde bayraklarla konvoyu karşıladı.

Grupta yer alan çocuklar, ekiplere oyuncak ve çeşitli hediyelerden oluşan paketlerini yaşıtlarına ulaştırmak üzere teslim etti.

Kara, burada gazetecilere, Azerbaycan'ın kendi topraklarını Ermenistan'dan kurtarmak için çok ciddi mücadele verdiğini belirterek, "Türk Kızılayının bağışlardan temin ettiği yardım malzemelerini orada yaşayan kardeşlerimize göndermek için toplandık." dedi.

Azerbaycan ordusunun en kısa zamanda muvaffakiyet kazanmasını dileyen Kara, "Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı Ermenistandan kurtaracak ve biz de o mutlu günleri bayram havasında kutlayacağız inşallah." diye konuştu.

Kara, dün İzmir'de meydana gelen depremde vefat edenlere rahmet, yaralananlara da şifa diledi.