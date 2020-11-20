Türk Kızılaydan 15 ülkedeki 385 bin yetim ve çocuğa şefkat eli

ANKARA (AA) - Türk Kızılay, son 25 yılda 15 ülkede bulunan 385 bin yetim ve çocuğa şefkat elini uzattı.

Türk Kızılaydan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamaya göre; Kızılay, vatandaşlarda farkındalık oluşturmak ve yetim, iç göçzede, bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ve savaştan etkilenen çocukların haklarına vurgu yapmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Her çocuğun yaşama, gelişme, sağlık hizmetlerine ve eğitime erişim hakkı gibi en temel haklarını yaşatmak çalışan Türk Kızılay, farklı coğrafyalardaki çocuklara yardım elini uzatıyor.

15 farklı ülkede kamp ve yetimhanelerde yaşam mücadelesi veren çocuklara yardım eli uzatan Türk Kızılay, sınır ötesinde bulunan 14 yetimhanede, savaşlar sonucu anne babasını kaybeden yetim çocuklara düzenli olarak gıda, barınma, hijyen, eğitim malzemesi sağlayarak, inşa ettiği eğitim merkezlerinde temel eğitim öğretimin dışında mesleki eğitimler de veriyor.

- 3 milyon 600 bin 341 eğitim malzemesinin sevkiyatı sağlandı

Kızılay bir taraftan çocuklara protein desteği sağlamak amacıyla haftalık rutin olarak süt ve yumurta dağıtımı gerçekleştirirken, diğer taraftan psikososyal gelişimi desteklemek amacıyla oyun parkları kurulumunu da yapıyor.

1995 ile 2020 yılları arasında 15 ülkede bulunan daimi delegasyonları aracılığıyla 385 bin yetim ve çocuğa sahip çıkan Türk Kızılay, koordinasyonunda bulunan okullardaki çocukların kırtasiye seti, çanta gibi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla şu ana kadar 3 milyon 600 bin 341 eğitim malzemesinin sevkiyatını gerçekleştirdi.

Sevgi Butik Mağazaları aracılığı ile kamp ve yetimhanelerde bulunan çocukların tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayan Kızılay, 2 milyon 235 bin 495 giyim malzemesi dağıttı.

- "Programın başından bu yana 637 bin 303 çocuğumuza ulaştık"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, çocuklar için birçok farklı alanda yardım çalışması yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünya üzerinde ne yazık ki her çocuk eşit şartlar altında yaşayamıyor. Biz Türk Kızılay olarak, bu eşitsizliği en az seviyeye indirmek için gayret ediyoruz. Önceliğimiz anne babasını kaybetmiş, anne baba şefkati olmadan büyümek zorunda kalan çocuklarımız için olsa da zor durumda olan her çocuğumuza Kızılayın şefkat elini uzatıyoruz. Geçici Barınma Merkezleri, Toplum Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri ve Mobil Çocuk Dostu Alanlar ile çocuklarımızın beslenmeden, eğitime her türlü ihtiyacına cevap veriyoruz.



UNICEF ile imzaladığımız iş birliği çerçevesinde Çocuk Programları Koordinatörlüğü faaliyet alanlarında koruyucu/önleyici ve farkındalık yaratmaya yönelik çocuk koruma, psikososyal destek ve eğitime destek çalışmaları yürütüyoruz. Programın başından bu yana 637 bin 303 çocuğumuza ulaştık. Çocuklar geleceğe mirasımızdır. Onları korumak, insanlığı korumak demektir."