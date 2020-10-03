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Aktüel Türk Kızılay Yemenli yetim çocuklara okul kıyafetleri dağıttı
Aktüel

Türk Kızılay Yemenli yetim çocuklara okul kıyafetleri dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:41:07 -
Türk Kızılay Yemenli yetim çocuklara okul kıyafetleri dağıttı

ADEN (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in Aden kentinde yetim çocuklara okul kıyafeti yardımında bulundu.

Aden'in Mualla ilçesindeki Daru'l Eytam Okulu'nda yapılan dağıtım törenine, Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın ve Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Mali Müdürü Alican Budak ile yerel yetkililer katıldı.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aden'deki öğrencilere yönelik yardımın, Türk halkının ve hükümetinin, Yemen'in çeşitli kentlerinde savaştan mağdur olan yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelere verdiği desteğin göstergesi olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme yardımları yapıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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