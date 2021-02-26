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Aktüel Türk Kızılay, Somali'ye 10 vantilatör bağışladı
Aktüel

Türk Kızılay, Somali'ye 10 vantilatör bağışladı

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Somali'ye 10 vantilatör katkı sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 22:10:00 -
Türk Kızılay, Somali'ye 10 vantilatör bağışladı

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Somali'ye 10 vantilatör katkı sağladı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Somalili yetkililere 10 vantilatörün teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Somali yetkililerine teslim edilen makineler yoğun bakım ünitelerinde kullanılacak ve Kovid-19 ile mücadeleye katkı sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Dr. Abdirizak Yusuf Ahmed ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin salgınla mücadelede Somali'ye verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Somali, Mogadişu'deki hastanelerde oksijen tüplerinin bittiği açıklamıştı.

Ülkede şimdiye kadar 6 bin 687 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybetti.

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