Türk Kızılay Kerkük’te 550 göçmen aileye kurban eti dağıttı

KERKÜK (AA) - Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentinde iç göçmenlerin kaldığı Yahyava Kampı'nda 550 aileye kurban etti dağıttı.

Türk Kızılay Irak delegasyonundan Ahmet Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle evlerini terk eden Iraklıların kaldığı Yahyava Kampı'ndaki 550 göçmen aileye kurban eti dağıttıklarını söyledi.

Bu bayramda da Türk Kızılayın ihtiyaç sahipleri ve göçmenleri unutmadığını aktaran Dağlı, Yahyava Kampı'nın dışında Kerkük kent merkezinde de ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldığını ifade etti.

Dağlı, Türk Kızılayın Irak'ta hiçbir etnik, mezhepsel ve fikri ayrım gözetmeksizin tüm kesimlere destek verdiğini dile getirdi.

Yahyava Kampı Müdürü Şuayp Kasapoğlu da yaklaşık 6 yıldır kampta göçmen hayatı yaşayan yüzlerce aileyi unutmayan Türk Kızılay ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Kasapoğlu, Yahyava Kampı'nın kuruluşundan itibaren her zaman Türkiye'den destek gördüklerini aktardı.











