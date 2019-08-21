Türk Kızılay Kayseri Şubesi kurban bağışında yine 1’inci oldu

Türk Kızılay’ın Kurban Bayramında başlattığı, ‘Vekalet Yoluyla Kurban Bağışı’ kampanyasında Kayseri yine 1’inci oldu.

Kurban Bayramı nedeniyle Türk Kızılay tarafından başlatılan ‘Vekalet Yoluyla Kurban Bağışı’ kampanyasında Kayseri, 467 hisse yurtdışı, 183 hisse yurtiçi ve 120 hisse kredi kartı olarak yapılan bağışlarla performans bakımından Türkiye 1.’si oldu.

Vatandaşların hala en güvenilir kurum olarak Türk Kızılay’ı gördüklerini ve güvenlerinin boşa çıkmaması için çalıştıklarını söyleyen Türk Kızılay Kayseri Şube Genel Sekreteri Mehmet Sırsaklar, “Kurban Bayramı Türk Kızılay için, elimizdeki verilere baktığımızda gayet iyi geçti. Özelikle Kayseri için bunu söyleyebiliriz. Performansa ve il nüfuslarında orana bakıldığında geçen yıl da Türkiye birincisiydik ve bunun altına düşmedik hatta üzerine çıktık. Vatandaşlarımız sağ olsunlar hala en güvenilir kurum olarak Kızılay’ı görerek, bağışlarını esirgemiyorlar. Hepsine yeniden çok teşekkür ediyoruz. Vekalet yoluyla kurban bağışında beklentilerimiz de karşılandı diye düşünüyoruz. Türkiye’de sayı olarak bakıldığında 467 hisse yurtdışı, 183 hisse yurtiçi, 120 hisse de internetten yapılan bağışımız var. Şu anda 770 hisse civarını bulduk" ifadelerini kullandı.

Sırsaklar,Bunlara sayı olarak bakıldığında Türkiye’de 3. sıradayız ama performans ve nüfus değerine bakıldığında İstanbul gibi büyük şehirler var önümüzde. Bu sene performansa baktığımızda 1. olarakyine Kayseri’yi göreceğiz. Kızılay olarak vatandaşlarımızdan yine bize güvenmelerini, aynı şekilde bizden desteklerini esirgememelerini istiyoruz. Bu kurban bağışında da yine gördük ki vatandaşlarımız hiçbir olumsuzluğa aldırmadan yine en güvenilir kurum olarak Kızılay’ı seçtiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki bağışlarında bağışlarını bekliyoruz. Biz de onların güvenini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.