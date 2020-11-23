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Aktüel Türk Kızılay ile Crakers arasında "Askıda Pizza"iş birliği
Aktüel

Türk Kızılay ile Crakers arasında "Askıda Pizza"iş birliği

"Paylaş, sevgin çoğalsın" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Crakers Pizza'dan verilen her sipariş için askıya bir pizza ekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:13:26 -
Türk Kızılay ile Crakers arasında "Askıda Pizza"iş birliği

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay ile Crakers Pizza arasında yapılan iş birliği kapsamında "Askıda Pizza" projesi hayata geçirildi.

Crakers Pizza'nın açıklamasına göre, şirket, Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyen "Paylaş, sevgin çoğalsın" sloganlı kampanyasını uygulamaya koydu.

Şirketin Türkiye genelindeki tüm şubelerinde Kızılay ile ortaklaşa yürüttüğü kampanya, toplumsal dayanışmanın daha da güçlenmesini ve pekiştirilmesini hedefliyor.

"Paylaş, sevgin çoğalsın" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Crakers Pizza'dan verilen her sipariş için askıya bir pizza ekleniyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Crakers Pizza Genel Müdürü Ahmet Sait Tütünci, binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü gülümsetmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'nin kara gün dostu Türk Kızılay ile ortaklaşa geliştirdikleri projenin tüm şubelerde geçerli olduğunu kaydeden Tütünci, şu açıklamalarda bulundu:

"Verilen her siparişte, bir ihtiyaç sahibine iletilmek üzere askıya da bir adet orta boy pizza atıyoruz. Biliyoruz ki; paylaşma ve yardımlaşma Türk toplumunun hamurunda var. Zor günlerden geçtiğimiz bir dönemde askıya aldığımız her pizza ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın sadece karnını doyurmayacak, ülkemize, toplumumuza, insanımıza olan inancını artıracak, hayata daha sıkı sarılacak. Türk Kızılay'ın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projemize destek beklediğimizin de üstünde."

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