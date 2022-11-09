Türk Kızılay İdlib’de 22 derslikli okul açtı

Kızılay, yaptığı briket evlerde yaşayan çocukların eğitimden geri kalmaması için okul yapımını da sürdürüyor. Son olarak bin 288 briket evden oluşan Atasay köyü içerisinde bin 600 çocuğun eğitim göreceği ilk ve ortaokul hizmete açıldı. Açılışa, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Genel Müdür İbrahim Altan, Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Fatih Kökcan, FİKSAD Fikir Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (FİKSAD) Başkanı Ahmet Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı. Okulun açılışında konuşan Kınık, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, bireysel ve kurumsal bağışçılarla yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle toplamda 7 bin 500 briket ev yapımının planlandığını söyledi. FİKSAD Başkanı Ahmet Yıldırım da 2015'ten itibaren Suriye'de yardım faaliyetleri yaptıklarını söyledi. Kızılay ile Osman Ertem Okulunu yaptıklarını anlatan Yıldırım "Kızılay ile birlikte farklı alanlarda yardım yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.