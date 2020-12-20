Türk Kızılay gönüllülerinden sokak hayvanlarına sıcak yuva ve mama

ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Elazığ Şubesi gönüllüleri, sokak hayvanları için yaptıkları barınakları kentin farklı yerlerine bırakıp yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi'ne bağlı Genç Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve kış şartları nedeniyle yiyecek bulmada zorluk yaşayan sokak hayvanları için çalışma gerçekleştirdi.

Gönüllüler, hayvanlar için kendi yaptıkları yuvaları kentin farklı noktalarına bırakarak onlara yem ve mama verdi.

- "Hayvanlarımızı kendi ellerimizle besledik"

Elazığ Genç Kızılay Başkanı Fatih Bozkurt, sokak hayvanları için çaba gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımız için yuva yapmaya devam edeceğiz. Bağışçılarımızın desteğiyle bu işi inşallah sonuna kadar sürdüreceğiz. Sokağa çıkma kısıtlamasında da hayvanlarımız yalnız kalmasın diye gönüllülerimizle ziyaret ettik. Bakımlarını yaptık. Hayvanlarımızı kendi ellerimizle besledik. Onların yanında olduğumuzu gösterdik. Bu duyarlılığı herkesten bekliyoruz.''

Hayvansever Şemsettin Er de evinin bahçesinde hayvanlara baktığını söyledi.

Bu zorlu süreçte herkesin hayvanlara sahip çıkması gerektiğini ifade eden Er, "Evimin bahçesinde ailemle kedi ve köpeklere bakıyoruz. Bugün de Türk Kızılaydan mama yardımı istedik. Onlar da hemen getirdiler. Hayvanlarımızın bakımını yapıp yakından ilgilendiler. Bir de kedilerimiz için yuva getirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.















