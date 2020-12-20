  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Kızılay gönüllülerinden sokak hayvanlarına sıcak yuva ve mama
Aktüel

Türk Kızılay gönüllülerinden sokak hayvanlarına sıcak yuva ve mama

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:46:45 -
Türk Kızılay gönüllülerinden sokak hayvanlarına sıcak yuva ve mama

ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Elazığ Şubesi gönüllüleri, sokak hayvanları için yaptıkları barınakları kentin farklı yerlerine bırakıp yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi'ne bağlı Genç Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve kış şartları nedeniyle yiyecek bulmada zorluk yaşayan sokak hayvanları için çalışma gerçekleştirdi.

Gönüllüler, hayvanlar için kendi yaptıkları yuvaları kentin farklı noktalarına bırakarak onlara yem ve mama verdi.

- "Hayvanlarımızı kendi ellerimizle besledik"

Elazığ Genç Kızılay Başkanı Fatih Bozkurt, sokak hayvanları için çaba gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımız için yuva yapmaya devam edeceğiz. Bağışçılarımızın desteğiyle bu işi inşallah sonuna kadar sürdüreceğiz. Sokağa çıkma kısıtlamasında da hayvanlarımız yalnız kalmasın diye gönüllülerimizle ziyaret ettik. Bakımlarını yaptık. Hayvanlarımızı kendi ellerimizle besledik. Onların yanında olduğumuzu gösterdik. Bu duyarlılığı herkesten bekliyoruz.''

Hayvansever Şemsettin Er de evinin bahçesinde hayvanlara baktığını söyledi.

Bu zorlu süreçte herkesin hayvanlara sahip çıkması gerektiğini ifade eden Er, "Evimin bahçesinde ailemle kedi ve köpeklere bakıyoruz. Bugün de Türk Kızılaydan mama yardımı istedik. Onlar da hemen getirdiler. Hayvanlarımızın bakımını yapıp yakından ilgilendiler. Bir de kedilerimiz için yuva getirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AFAD ve Kandilli duyurdu... Van'da şiddetli deprem!
Gündem

AFAD ve Kandilli duyurdu... Van'da şiddetli deprem!

AFAD'ın duyurusuna göre, Van'ın Başkale ilçesinde saat 07:32'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava giren adaylar tarafından merak edilir. KPSS ortaöğretim sınavı ile birlikte lise mezu..
Türkiye'den ABD'ye yaptırım cevabı! Tarih belli oldu
Teknoloji

Türkiye'den ABD'ye yaptırım cevabı! Tarih belli oldu

Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 70'lere yükselten Türkiye, ABD'nin yaptırım kararları sonrasında yerli ve milli hava savunma sistem..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay