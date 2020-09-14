  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: "(Suriye'de Türk Kızılay ekibine saldırı) Bu konuyla ilgili uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek için Brüksel, Cenevre, Birleşmiş Milletler nezdinde arkadaşlarımız olayın takipçisi. Bu tarz ihlalleri de huk
Aktüel

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: "(Suriye'de Türk Kızılay ekibine saldırı) Bu konuyla ilgili uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek için Brüksel, Cenevre, Birleşmiş Milletler nezdinde arkadaşlarımız olayın takipçisi. Bu tarz ihlalleri de huk

Yeniakit Publisher
2020-09-14 14:20:35 -
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: "(Suriye'de Türk Kızılay ekibine saldırı) Bu konuyla ilgili uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek için Brüksel, Cenevre, Birleşmiş Milletler nezdinde arkadaşlarımız olayın takipçisi. Bu tarz ihlalleri de huk
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler
Dünya

Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter yanlısı doğudaki sözde hükümet istifa etti.

Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’
Dünya

Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’

Filistin Direniş Hareketi Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el Kassam Tugayları, Gazze Şehri denizinin derinliklerinde 'değerli' bir askeri haz..
Hoca kılığındaki tacizci, PKK'lı çıktı!
Gündem

Hoca kılığındaki tacizci, PKK'lı çıktı!

İstanbul'da kadınları, eşleri ile aralarını düzeltme bahanesi ile dolandırıp taciz eden kendisini 'cinci hoca' diye tanıtan B. D.'nin PKK'lı..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı