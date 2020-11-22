Türk Kızılay, evlerine kavuşana kadar İzmirli depremzedelerin yanında olacak

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İzmir'deki depremzedeler için şu aşamada maddi kaynağın ayni kaynaktan çok daha önemli olduğunu söyledi.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay, Afet Operasyon Merkezi'nde (AFOM) kriz masası kurarak tüm birimlerini harekete geçirdi. Türk Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi'nden afet uzmanları depremin olduğu an itibarıyla ihtiyaç ve durum tespiti için sahaya çıktı.

Kızılay, İzmir'deki ekiplerine takviye olarak Ankara, Düzce, Adana, İstanbul, Afyon ve Denizli'den beslenme araçları ile afet uzmanlarını bölgeye gönderdi.

Depremin ilk dakikalarından itibaren koordineli şekilde hareket ederek yıkımın sebep olduğu mağduriyeti en aza indirmeye çalışan Türk Kızılay, afet uzmanları, gönüllüleri ve şubeleriyle depremzedelere yapılan yardımları her geçen gün arttırıyor.

- 8 bin 638 Kızılaycı depremzedelere hizmet verdi

Kızılay, ilk aşamada İzmir'de bulunan 15 bin 500 kişilik beslenme kapasitesini, diğer bölgelerden ulaşan ekiplerle her öğünde 60 bin kişilik yemek çıkabilecek kapasiteye ulaştırdı.

Bölgedeki yardım çalışmalarına 79 personel, 202 gönüllü ile devam eden Kızılay, evleri hasar gördüğü veya yıkıldığı için çadır kentte kalan vatandaşlara sıcak yemek ve yardım malzemesi desteği sağlıyor. Bugüne kadar toplamda 8 bin 638 Kızılaycı depremzedelere hizmet verdi.

Kovid-19 salgını riskini de göz önünde bulunduran ve bilgilendirme çalışmaları yapan Kızılay, ekipleri aracılığıyla vatandaşlara ilk günden bu yana 12 bin 34 hijyen seti, 144 bin 460 maske, 21 bin 160 kişisel bakım malzemesi ile 16 bin 992 dezenfektan, kolonya ve el sabunu dağıttı.

- Sıcak yemek hizmeti, gıda ve barınma malzemesi desteği

18 Kasım sabahı itibarıyla 51 noktada, 900 bin 695 kişilik beslenme hizmeti veren Kızılay, bölgede bulunan 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak, 3 sahra mutfağı ile 8 haberleşme aracı ve 22 çeşitli görevde kullanılan araçla depremzedelerin yanında yer alıyor.

Kızılay, depremin meydana geldiği ilk dakikadan itibaren toplam 260 bin 127 paketli gıda, 296 bin 857 sıcak ve soğuk içecek, 5310 barınma malzemesi, 272 gıda kolisi ve 413 bin 421 su dağıtımı gerçekleştirdi.

- 1897 depremzedeye psikososyal destek hizmeti

Depremin olumsuz ruhsal etkilerini gidermek için de çalışma yürüten Kızılay, uzman ekibi eşliğinde psikososyal destek hizmeti sunuyor.

Şu ana kadar 1897 depremzedeye ulaşan Türk Kızılay, gerçekleştirdiği ziyaretlerde ve kurduğu hizmet çadırında afetzedelerin kaygı düzeylerini düşürmek için psikolojik ilk yardım uyguluyor.

- İhtiyaç olabilecek malzemeler hazırda bekletiliyor

Depremzedeler için barınma ve beslenme ihtiyaçlarına öncelik veren Kızılay, barınma çadırı, battaniye, yatak, ısıtıcı, mutfak çadırı ve genel maksat çadırlarını ihtiyaç olması durumunda hazırda bekletiyor.

Mağdur tek bir vatandaş kalmaması için çalışan Kızılay, evlerine kavuşuncaya ve ihtiyaç kalmayana dek bağışçılarının emanetleriyle depremzedelere desteğini sürdürerek onların yanında olacak.

- "Günde yaklaşık 60 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek çıkarıyoruz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İzmir depreminin ardından bölgede yürüttükleri yardım faaliyetlerindeki son duruma ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Depremin ilk anından itibaren Kızılay'ın gönüllüleri ve çalışanlarıyla sahada olduğunu belirten Kınık, ilk aşamada arama ve kurtarma çalışması yürüten yaklaşık 8 bin profesyonel personele destek verdiklerini söyledi.

Vatandaşlara gıda, beslenme, barınma ihtiyaçlarının yanı sıra psikososyal destek de verdiklerini kaydeden Kınık, şunları anlattı:

"Depremin ilk gününden akut fazından iyileştirme fazına geçtiğimiz bu döneme kadar AFAD koordinasyonunda yaklaşık 9 bin gönüllümüz ve 300 çalışanımızla sahada hizmet üretiyoruz. Beslenme kümemizin çözüm ortaklarıyla beraber günde yaklaşık 60 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek çıkarıyoruz. Uzman ekiplerimiz 3 bine yakın psikososyal destek seansı yaptı. AFAD'ın barınma merkezlerindeki insani destek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 24 bin metrekarelik kapalı fuar alanına gelen yardımların tasnif edilmesi, kayıt altına alınması ve ihtiyaç duyulan alanlara sevk edilmesiyle alakalı insani yardım lojistiği çalışmaları yürütüyoruz. Geçimlik ihtiyaçlar için yaklaşık 10 bin aileye alışveriş kartı dağıttık. Ailelere, giysi yardımından tutun da çok özel ihtiyaçlarının giderilmesine kadar hem gönüllülerimiz hem profesyonellerimiz sahada çalışıyorlar."

Kınık, ulusal ve küresel şirketlerin Kızılay'la yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ayni ve nakdi destekleri de İzmir halkına ulaştırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

- "Bölgedeki insanların afetin bir önceki gününe dönmeleri 1 yılı aşkın zaman alacak"

Depremin İzmir'de yoğun ve konsantre bir yaşamın olduğu bölgeyi etkilediğine işaret eden Kınık, "Afetten sadece etkilenen insanlar değil, ikincil etkileri de bölgenin sosyal ve ekonomik hayatına oldu. Bölgedeki insanların afetin bir önceki gününe dönmeleri 1 yılı aşkın zaman alacak. Dolayısıyla bu süre zarfında o insanların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Özellikle ilk etapta psikolojik olarak desteklenmeli, kendilerini yalnız hissetmemeliler. En son vatandaşımızın güvenle başını kendi evine sokacağı döneme kadar da bu destek devam etmeli. Biz de sahada bu zaman dilimini planlayarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, depremde evi yıkıldığı ya da hasar gördüğü için çadırlarda ve KYK yurtlarında kalan depremzedelerin bu hafta konteynerlere geçeceklerini bildirdi.

Depremzedelere gıda, giysi ve hijyen desteği ile alışveriş için maddi kaynağın sağlanmasının önemine işaret eden Kınık, "Şu aşamada maddi kaynak ayni kaynaktan çok daha önemli. Çünkü o insanların maddi anlamda desteklenmesi ve ihtiyaçlarını kendilerinin giderebilmesi, insanlık onuru açısından daha uygun." dedi.

"İzmir'in Yaralarını Birlikte Saralım" kampanyası kapsamında bağışçılara destek çağrısında bulunan Kınık, "Bu destekleri İzmir Valiliğimiz ve AFAD koordinasyonuyla sosyal araştırması yapılan ihtiyaç sahibi ailelere zaman kaybetmeden ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyaya destek verebilirler. Deprem yazarak 2868'e gönderecekleri bir SMS'le de 10 liralık katkıda bulunabilirler. 'kızılay.org.tr' web sitesi üzerinden ya da şubelerimize doğrudan gelerek de bağışlarını iletebilirler." diye konuştu.



