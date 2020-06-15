  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türk Kızılay, Bingöl'deki deprem bölgesine intikal etti

İlk olarak 40 personel ve 30 gönüllüyle sahadaki çalışmalarını yürüten Kızılay, 12 öncü, haberleşme aracı, 4 seyyar ikram aracı ve 1 sahra mutfak kitiyle bölgede hizmet veriyor - 150 çadır, 1.500 battaniye, 292 yatak ve 6 adet genel maksat çadırıyla bölgedeki barınma ihtiyaçları karşılanıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:09:02 -
Türk Kızılay, Bingöl'deki deprem bölgesine intikal etti

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yardım faaliyetlerine başladı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremin ardından Türk Kızılay ekipleri bölgeye intikal etti.

AFAD, UMKE, 112 Acil, itfaiye ve jandarma gibi kamu otoriteleriyle birlikte Türk Kızılay da depremin ilk dakikalarından itibaren harekete geçti.

İlk olarak 40 personel ve 30 gönüllüyle sahadaki çalışmalarını yürüten Kızılay, 12 öncü/haberleşme aracı, 4 seyyar ikram aracı ve 1 sahra mutfak kitiyle bölgede vatandaşlara hizmet veriyor.

Sıcak yemek ve çorba ikramlarından binlerce kişi faydalanırken Kızılay, 150 çadır, 1.500 battaniye, 292 yatak ve 6 adet genel maksat çadırıyla bölgedeki barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda kimsenin zorda kalmayacağını, vatandaşların mağdur olmayacağını belirtti.

Her türlü beslenme ve barınma planının hazır olduğunu vurgulayan Kınık, "Çevre illerdeki ekiplerimiz de sahaya, köylere yönlendirildi. 'Deprem fırtınası' diyebileceğimiz artçıların bölgedeki kötü yapı stoğuna olumsuz etkileri olabilir. Vatandaşlar hasar almış evlere girmemeliler. AFAD, Kızılay ve valiliklerimiz bölgede hasar tespiti ve vatandaşlarımızın korunma, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermek için sahadalar." ifadelerini kullandı.

Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem, Erzurum, Erzincan, Muş ve Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedildi. Bu illerde de Kızılay ekipleri teyakkuza geçti.

Türk Kızılay Elazığ, Erzurum, Erzincan ve Muş Bölge Müdürlüklerinden ekipler, Bingöl'e yönlendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı