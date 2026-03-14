Türk Kızılay Adana’da yeni aşevi açtı: Tarihi Taşköprü’de iftar sofrası

“Bu Ramazan’da da Bir Başına Olanların Yanı Başındayız” sloganıyla Ramazan bereketini milyonların sofrasına taşıyan Türk Kızılay, yeni aşevleriyle iyiliği daha fazla haneye ulaştırmaya devam ediyor. Tek başına yaşayanlar, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere Ramazan ayında her gün 61 bin kişilik iftarlık sıcak yemek dağıtan Kızılay, “81 İlde 81 Aşevi” programı kapsamında Adana’da yeni aşevini açtı. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya’nın katılımıyla açılışı yapılan Fatma-Arif Zaloğlu Aşevi, dayanışmanın ve paylaşmanın yeni merkezi olarak hizmete başladı.

“AŞEVİMİZ GÜNLÜK 3 BİN, AFETLERDE 11 BİN KİŞİLİK KAPASİTEYE ÇIKABİLECEK”

Açılışta konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, dayanışma ruhunu Türkiye’nin her köşesine taşımak istediklerini belirterek, şunları söyledi: “Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerinin ve bir başına yaşayan büyüklerimizin her gün kapısını çalıp sıcak yemek götürebiliyor, o bir başınalık duygusunu hafifletebiliyorsak bu aşevlerimiz sayesinde mümkün oluyor. Adana’da açılışını gerçekleştirdiğimiz Fatma-Arif Zaloğlu Aşevimiz, olağan dönemde günlük 3 çeşit yemekle 3 bin kişilik kapasiteyle hizmet verecek. Bunun yanında aşevimiz, afet ve acil durumlarda bölge için önemli bir beslenme üssü olarak görev üstlenecek; tek seferde 11 bin kişilik yemek üretme kapasitesiyle ihtiyaç anlarında çok güçlü bir destek sağlayacak. Aşevimizin hayata geçmesini sağlayan bağışçımızın merhum anne-babasının ismini taşıyan Fatma-Arif Zaloğlu Aşevimizin hayırlı olmasını diliyorum.”

MEHMET ŞEF’E TEŞEKKÜR

Genel Başkan Yılmaz, açılışa katılan Şef Mehmet Yalçınkaya’ya da ayrıca teşekkür ederek, “Mehmet Şef deprem bölgesini hiçbir zaman yalnız bırakmadı. ‘İyilikle Pişen Hayatlar’ projemize destek verdi, Kahramanmaraş'ta afetzedeler için bizzat yemek yaptı. ‘81 İlde 81 Aşevi’ kampanyamızın yüzü oldu. Kampanya filminde yer alarak bu dayanışma hareketini milyonlara taşıdı. Mehmet Şef, tüm bu desteklerin için, bugün burada olduğun için yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türk Kızılay, aşevi açılışının ardından tarihi Taşköprü’de iftar sofrası kurdu. Binlerce kişi aynı sofrada buluşarak, Ramazan’ın bereketini paylaştı.

KATKI SUNMAK İSTEYENLER İÇİN BAĞIŞ KANALLARI MEVCUT

Kızılay’ın Ramazan ayı boyunca kurduğu kardeşlik sofralarına katkı sunmak isteyen hayırseverler pek çok kanaldan bağış yapabiliyor. Aşevlerine destek olmak isteyenler 240 TL öğün bedeli ve katları olacak şekilde katkı sunabiliyor. Bağışlarını Kızılay’a yapmak isteyenler fitre, fidye, iftar ya da sahur yazıp 1877’ye gönderebiliyor. Ayrıca “kizilay.org.tr” internet sitesi üzerinden, kolay bağış uygulamasından, tüm bankalardan, mobil bankacılıktan, şubeler ve temsilcilikler aracılığıyla ya da 168 çağrı merkezini arayarak da Kızılay’a bağış ulaştırmak mümkün.