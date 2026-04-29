  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem AK Parti’den 100 bin gençle şölen: ‘Takvimlerinizi işaretleyin alarmlarınızı kurun’
Gündem

AK Parti'den 100 bin gençle şölen: 'Takvimlerinizi işaretleyin alarmlarınızı kurun'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AK Parti’den 100 bin gençle şölen: ‘Takvimlerinizi işaretleyin alarmlarınızı kurun’

AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenecek "Bir Gençlik Şöleni", 16 Mayıs’ta 100 bin gencin katılımıyla gerçekleştirilecek.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Turka Kocaeli Stadyumu'nda yapılacak büyük gençlik şöleninin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gençleri ağırlayacak programa, yaklaşık 100 bin genç davet edildi. Ayrıca programa, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor.

Yılın en büyük gençlik buluşması olması beklenen organizasyon kapsamında, gençlere yönelik çeşitli etkinlikler, interaktif alanlar, sürpriz içerikler ve sosyal buluşma noktaları oluşturulacak.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gençlerin birbirleriyle tanışacağı, fikir alışverişinde bulunacağı ve ortak heyecanı paylaşacağı bu alanların, organizasyonun sosyal yönünü daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

Şölende başta Uğur Işılak olmak üzere bazı sanatçılar sahne alacak.

Müzik ve sahne performanslarıyla zenginleşecek programın, gençlerin enerjisini ve coşkusunu yansıtan bir atmosfere dönüşmesi amaçlanıyor.

 

"TÜM GENÇ ARKADAŞLARIMI ŞÖLENİMİZE DAVET EDİYORUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, tüm gençleri şölene davet etti.

Gençlere seslenen İbiş, "Gençler hazır mıyız? Takvimlerinizi işaretleyin, alarmlarınızı kurun. Bu şölen kaçmaz. 'Bir Gençlik Şöleni'nde, coşku dolu bir günde buluşmak üzere. Heyecanımız dorukta. Tüm genç arkadaşlarımı şölenimize davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23