Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Sade, sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı

Türk Kahvesinin Bayatlamasını Önlemenin Yolları

Türk kahvesi hava ile temas ettiğinde en geç yirmi dört saat içinde bayatlamaya başlamaktadır. Bundan dolayı saklamak önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra kahvenin saklandığı kabın içerisine metal kaşık sokulmaması gerekmektedir. Çünkü metal kaşığın kahvenin tadını bozduğu söylenmektedir. Kahve toz haline olduğundan dolayı zaman içerisinde kahvenin kokusu ve tadı metal kaşığa geçmektedir.

Kahvenin bayatlamasını önlemek için yapılması gerekenlerden biri de Türk kahvesinin buzdolabında saklamamaktadır. Dolap nemli olduğundan dolayı zaman içerisinde kahve rutubet yapmaya başlayacaktır. Bu süre zarfında da bayatlamasına ek olarak topaklanacak ve küf yapacaktır. Yani Türk kahvesini dolapta muhafaza etmek kahvenin içilemez hale gelmesine sebep olmaktadır.

Türk Kahvesinin Bayatlamaması İçin Öneriler

Türk kahvesinin bayatlaması sıklıkla yaşanan bir durumdur. Buna engel olmak için kahvenin muhafaza edildiği kabın içerisine küp şeker koyulması tavsiye edilmektedir. Bu sayede kabın içerisinde bulunan rutubet küp şeker tarafından emilecek ve kahve daha uzun süre boyunca taze kalacaktır.

Küp şekere ek olarak kahvenin içerisine çekilmemiş kahve çekirdeği koymak da küp şeker ile benzer etkiyi yapmaktadır. Orta boy kavanoz için dört tane çekilmemiş kahve çekirdeği eklemek yeterli olmaktadır. Bu sayede hem kahvenin bayatlamasına engel olunmakta hem de Türk kahvesinin o hoş kokusu uzun süre boyunca kalmaktadır. Bu da içilen kahvenin daha uzun süre lezzet vermesini sağlamaktadır.

Sade Türk Kahvesi Nasıl Yapılır?

Cezveye her fincan için 2 çay kaşığı Kahve Dünyası Türk Kahvesi ve dilediğiniz kadar şeker ekleyin. Ardından her fincan için 1 Türk kahvesi fincanı soğuk içme suyu koyun. Kahveyi (ve eklediyseniz şekeri) su ile iyice ıslanacak ve çözünecek şekilde karıştırın.

Sütlü Türk kahvesi Nasıl Yapılır?

Cezveyi ocağa alıp kısık ateşte sütü biraz ısıttıktan sonra üzerine kişi başına 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi dökün ve yavaş yavaş karıştırın (bu aşamada isteğe göre şeker eklenebilir). Kahve köpürmeye başladığında ocaktan uzaklaştırıp kaşık yardımıyla köpüğünü alın ve fincan/fincanlara dökün.

Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

Kahveyi (ve eklediyseniz şekeri) su ile iyice ıslanacak ve çözünecek şekilde karıştırın. Cezveyi kısık ateşte üzerinde köpük oluşuncaya kadar kaynama derecesine yaklaşmasını gözleyin. Kaynamaya başlamadan önce kısık ateşten alarak üst tabakada kabaran kahve köpüğünü fincanlara eşit miktarda pay edin.