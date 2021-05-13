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Aktüel Türk Jandarmasından muhteşem Kudüs paylaşımı
Aktüel

Türk Jandarmasından muhteşem Kudüs paylaşımı

Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım vatandaşlar tarafından ilgiyle ve coşkuyla karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 10:44:00 -
Türk Jandarmasından muhteşem Kudüs paylaşımı

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım vatandaşlar tarafından ilgiyle ve coşkuyla karşılandı.

Kudüs'te Türk askerlerinin fotoğrafını paylaşan Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı; "Kudüs-ü Şerif Sancağında görevli Türk Jandarması, 1904" notunu paylaştı.

Filistin bölgesi 1517-1917 yılları arasında 400 sene boyunca dönemin Türkiye'si olan Osmanlı Devleti tarafından yöneltilmişti.

 

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Yorumlar

gedikli

OSMANLIYI ARKADAN VURAN ARAPLAR YÜZYILDIR HUZURA EREMEDİ, ÖNCELİKLE CEZALARINI CEKİP TEMİZLENECEKLER SONRA ALLAHIN İZNİYLE YENİDEN BURALARI TURKİYE DÜZENE KOYACAK.
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M. Öz.

İnşallah askerimizi yeniden orada görürüz.
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