Türk Jandarmasından muhteşem Kudüs paylaşımı
Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım vatandaşlar tarafından ilgiyle ve coşkuyla karşılandı.
yeniakit.com.tr Ankara
Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım vatandaşlar tarafından ilgiyle ve coşkuyla karşılandı.
Kudüs'te Türk askerlerinin fotoğrafını paylaşan Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı; "Kudüs-ü Şerif Sancağında görevli Türk Jandarması, 1904" notunu paylaştı.
Filistin bölgesi 1517-1917 yılları arasında 400 sene boyunca dönemin Türkiye'si olan Osmanlı Devleti tarafından yöneltilmişti.