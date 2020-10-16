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Gündem Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı!
Gündem

Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı!

Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi, Türk istihbaratının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajanı yakaladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 23:31:00 - 2020-10-16 23:45:10
Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı!

Türk istihbaratı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajanı yakaladı.

Reuters'a açıklama yapan üst düzey Türk güvenlik yetkilisi, yakalanan kişinin suçunu itiraf ettiğini belirterek, "(Şahıs) Türk makamlarına birçok belge teslim ederek BAE servisiyle bağlantısını kanıtlamıştır. Türkiye’ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla gelen şahıs, yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdı" dedi.

Yetkili ayrıca yakalanan kişiyi BAE servisi adına yöneten birden çok görevlinin de ismen deşifre edildiğini kaydetti.

BAE'de muhalifler hapse atılıyor

Siyasi partiler ve halkın katıldığı gerçek seçimlerden yoksun Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), demokratik reform talebinde bulunan muhalifler yıllardır "stratejik güvenlik tehlikesi" suçlamasıyla hapse atılıyor.

 

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Yorumlar

bakmak duruma

helalolsun size hele içimizde iran.amerikan rus fransız yani anlayacağınız ne kadar ajan varsa idam edin hainleri
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deniz

BAGLANTILARINI ÖĞRENİN KONUŞMAZSA KONUŞTURUN DÖVE DÖVE KONUŞTURUN
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