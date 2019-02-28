0553 313 94 23

Türk iş adamının dolandırılması Fransız basınında

Fransız basınında yer alan haberlere göre, kendisini Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian olarak tanıtan bir dolandırıcı aralarında Türk iş adamı İnan Kıraç’ın da bulunduğu yaklaşık 150 kişiyi dolandırdı.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:48
Türk iş adamının dolandırılması Fransız basınında

Fransız basınında yer alan haberlere göre, kendisini Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian olarak tanıtan bir dolandırıcı aralarında Türk iş adamı İnan Kıraç’ın da bulunduğu yaklaşık 150 kişiyi dolandırdı.


Kendisini Fransa’nın eski Savunma Bakanı, şimdiki Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian olarak tanıtıp, telefon ve video konferans yöntemiyle 40 ülkeden yaklaşık 150 kişiyi dolandıran şahsın foyası Tunus’ta ortaya çıktı. Sodexo’nın Başkanı 2.9 milyon euro, Upsa Aspirinleri laboratuvarının CEO’sunun ise 1 milyon euro dolandırıldığı belirtilirken, Fransa dostu Türk iş adamı İnan Kıraç’ın ise Çin’deki birkaç hesaba 4.1 milyon euro yatırmış olduğu öğrenildi. Fransız medyası Türk iş adamının ismini kullanmadı.


Habere göre, Tunus Savunma Bakanlığının o dönemde Le Drian’ın başında bulunduğu Fransa Savunma Bakanlığıyla irtibata geçmesiyle dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Dolandırıcıların önceden telefon yoluyla elçilik ve konsolosluk mensuplarıyla irtibata geçtiği ardından mail yoluyla haberleşmeye başladığı belirlendi. 50’nin üzerinde elçilik ve konsolosluğu dolandırdığı belirtilen şahsın, ilk önce ödünç para istediği ardından iade edileceğini söylediği tespit edildi. Dolandıracağı kişileri ayrıntılı bir şekilde araştırıp zayıf noktalarını bulduğu öğrenilen şahsın bir Fransız iş adamını, babasının general olmasından dolayı vatanseverliğiyle dolandırdığı kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kar ve tipi ulaşımı aksattı
    1. Kar ve tipi ulaşımı aksattı
    2. 3600 ek gösterge için son dakika yeni..
    3. Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin..
    4. Aileler dikkat! Bu oyun intihara sebep..
    5. Babasının bıçak darbesiyle ölen liseli..
    6. Bu acıya yürek dayanmaz...
    7. Demirkol,AKSA Doğalgaz..
    8. Spor Bilimleri Fakültesi’nden üç..
    9. Dışişleri Bakanlığından Mali’ye..
    10. Kahta’da 28 Şubat Darbesine kınama
    11. "Tekrar rekabetin içinde yer alacağız"
    12. BAKKA Siber güvenlik uzmanı eğitiyor
    13. AK Parti’de meclis adayları ile..
    14. Mesut Üner, “Çatalca’da her kesimi..
    15. BM, Suriye raporunu açıkladı:..
    16. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    17. Şahin eşi ile birlikte hastaları..
    18. Bakan Pakdemirli, Karabük’ün sera..
    19. Türk iş adamının dolandırılması..
    20. Serbest piyasada altın fiyatları
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar