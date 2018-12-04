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Türk insanı en çok nelerden korkuyor? Dikkat çeken araştırma

AKUT'un afet farkındalığı konusunda yapmış olduğu ankette, Türk insanının en çok neyden korktuğu ortaya çıktı.

04 Aralık 2018 Salı 14:53
Türk insanı en çok nelerden korkuyor? Dikkat çeken araştırma

Ülkemizin ve dünyanın, doğa kazalarına ve doğal afetlere yönelik en önemli arama kurtarma örgütlerinden AKUT, afet farkındalığı konusunda önemli bir sosyal araştırmaya imza attı. Başta deprem olmak üzere, afetlere yönelik güncel bilinç düzeyini ve AKUT bilinirliği bulgulamayı hedefleyen araştırmadan önemli sonuçlar çıktı.

Bin 500 kişiyle gerçekleştirildi

Araştırma, Xsights Araştırma ve Danışmanlık şirketi işbirliğinde, Türkiye temsili olmak üzere 26 il ve istatistiki bölgede (İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Adana, Antalya, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Samsun, Zonguldak, Kastamonu, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin), 18 yaş üstü 1500 kişi ile IBBS 2 kapsamında ve 10 Ağustos 2018–21 Eylül 2018 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirildi.

Birçok arama-kurtarma hikâyesinin gönüllü kahramanı AKUT’un güncel afet araştırmasından önemli sonuçlar çıktı.

İşte öne çıkan o sonuçlar:

-Türk insanı en çok depremden korkuyor… Gençlerde bu korku daha az; kadınlarda ise daha çok

-Türk insanının yüzde 55’inin hazırlığı yok… En hazırlıksız bölge Akdeniz ve kadınlar daha hazırlıksız

-Türk insanının yarısına yakını, evinin hasar göreceğini ya da yıkılacağını düşünüyor

-Acil durum çantasında “su” üçüncü sırada çıktı

-Acil durum toplanma alanları bilgisi uyarı veriyor 

-Türk insanının yüzde 61 hiç deprem tatbikatına katılmamış

-Hayat Üçgeni Metodu bilinmiyor

-AKUT seminerlerine katılanların farkındalığı daha yüksek

-AKUT, en fazla bilinen arama, kurtarma ve yardım sivil toplum kuruluşu.

(YeniŞafak)

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:53
  1. Kırıkkale
  2. Zonguldak
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Trabzon
  6. Tekirdağ
  7. Samsun
  8. Mardin
  9. Manisa
  10. Malatya
  11. Konya
  12. Kocaeli
  13. Kayseri
  14. Kastamonu
  15. İzmir
  16. İstanbul
  17. Hatay
  18. Gaziantep
  19. Erzurum
  20. Bursa
  21. Balıkesir
  22. Aydın
  23. Antalya
  24. Ankara
  25. Ağrı
  26. Adana
  27. Türk insanı en çok neyden korkuyor?
  28. AKUT
  29. araştırma
  30. anket sonuçları
  31. Xsights Araştırma ve Danışmanlık şirketi

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