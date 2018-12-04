Türk insanı en çok nelerden korkuyor? Dikkat çeken araştırma

Ülkemizin ve dünyanın, doğa kazalarına ve doğal afetlere yönelik en önemli arama kurtarma örgütlerinden AKUT, afet farkındalığı konusunda önemli bir sosyal araştırmaya imza attı. Başta deprem olmak üzere, afetlere yönelik güncel bilinç düzeyini ve AKUT bilinirliği bulgulamayı hedefleyen araştırmadan önemli sonuçlar çıktı.

Bin 500 kişiyle gerçekleştirildi

Araştırma, Xsights Araştırma ve Danışmanlık şirketi işbirliğinde, Türkiye temsili olmak üzere 26 il ve istatistiki bölgede (İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Adana, Antalya, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Samsun, Zonguldak, Kastamonu, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin), 18 yaş üstü 1500 kişi ile IBBS 2 kapsamında ve 10 Ağustos 2018–21 Eylül 2018 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirildi.

Birçok arama-kurtarma hikâyesinin gönüllü kahramanı AKUT’un güncel afet araştırmasından önemli sonuçlar çıktı.

İşte öne çıkan o sonuçlar:

-Türk insanı en çok depremden korkuyor… Gençlerde bu korku daha az; kadınlarda ise daha çok

-Türk insanının yüzde 55’inin hazırlığı yok… En hazırlıksız bölge Akdeniz ve kadınlar daha hazırlıksız

-Türk insanının yarısına yakını, evinin hasar göreceğini ya da yıkılacağını düşünüyor

-Acil durum çantasında “su” üçüncü sırada çıktı

-Acil durum toplanma alanları bilgisi uyarı veriyor

-Türk insanının yüzde 61 hiç deprem tatbikatına katılmamış

-Hayat Üçgeni Metodu bilinmiyor

-AKUT seminerlerine katılanların farkındalığı daha yüksek

-AKUT, en fazla bilinen arama, kurtarma ve yardım sivil toplum kuruluşu.

(YeniŞafak)