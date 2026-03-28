Gazze kan ağlıyor!

Siyonist israil ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı sayısı 72 bin 268'e ulaştı.

Müslümanların dağınıklığından güç bulan siyonist işgalci israil rüm kınama ve çağrılara rağmen Gazze'deki ateşkesi ihlal ederek vahşi saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgalci israilin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırılarında son 48 saatte 1 kişinin şehit olduğu ve 19 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana siyonist israilin saldırılarında 692 kişinin şehit olduğu, 1895 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İşgalci israilin Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam şehit sayısının 72 bin 268'e, yaralı sayısının ise 171 bin 995'e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

