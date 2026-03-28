"Bakan Şimşek'in ortağı ihale kaptı" denmişti... Bu yalan da ellerinde patladı! Gerçek çok başka çıktı
Sözcü'nün ortaya attığı ve Halk TV'nin yaydığı "Çamlıbel Tüneli ihalesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ortağı kazandı" yalanı muhalif medyanın elinde patladı. Söz konusu habere şu an Sözcü'nün sitesinde ulaşılamıyor... CHP medyasının ne kadar yalancı olduğu da böylece bir kez daha kanıtlanmış oldu!..
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik ortaya atılan ortaklık iddiasına ilişkin, "Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, Bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında, Londra'da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilerek 'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan, Sözcü'de yayımlanan "Şimşek'in ortağı Çamlıbel'i 4 milyara delecek" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.
Söz konusu habere tıklandığında Sözcü'nün anasayfası açılıyor... yani haber yayından kaldırıldı... Sözcü'nün yalanı yine elinde patladı...
BİLİNÇLİ KARALAMA ÇABASI
"Haber, yazılma şekliyle algı oluşturma gayreti taşıyan, zorlama bir haberdir." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, Bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında, Londra'da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilerek 'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır." değerlendirmesi yapıldı.
Açıklamada, daha önce defalarca açıklanmış bir konu üzerinden bakanın ismi ve fotoğrafları kullanılarak bu tarz haberlerin servis edilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişim olduğunun altı çizilerek, bu habere ilişkin tüm hukuki hakların kullanılacağı kaydedildi.