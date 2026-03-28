Apartman sahiplerine yeni vergi: Süre doluyor, beyan etmeyene ağır ceza

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Apartman sahiplerine yeni vergi: Süre doluyor, beyan etmeyene ağır ceza

Milyonlarca mülk sahibini yakından ilgilendiren vergi maratonunda sona yaklaşıldı. Mart ayının son günleri yaklaşırken, sadece kira gelirleri değil; apartmanların dış cephe ilanlarından ve çatıdaki baz istasyonlarından gelen paralar da Maliye’nin takibine girdi. Uzmanlar uyarıyor: "Haberim yoktu" demek cezadan kurtarmıyor!

Sadece kira değil, ortak gelirler de mercek altında!

Vergi uzmanlarının Dünya gazetesine yaptığı açıklamalara göre; Gelir Vergisi Kanunu kapsamında, binaların dış cephelerine asılan dev reklam afişlerinden elde edilen kazançlar ile çatılara kurulan baz istasyonlarının kira bedelleri "gayrimenkul sermaye iradı" sayılıyor. Birçok apartman sakini bu parayı "ortak giderlere gidiyor" diyerek geçiştirse de, her bir kat maliki kendi payına düşen geliri beyan etmekle yükümlü tutuluyor.

Kritik sınır 330 bin TL: Gözden kaçıran yanar!

2025 yılı için belirlenen 330 bin TL tutarındaki beyan sınırı, ev sahipleri için adeta bir "sırat köprüsü" niteliğinde. Faiz, kira ve apartman ortak gelirlerinin toplamı bu rakamı aşan vatandaşların mutlaka beyanname vermesi gerekiyor. Bu sınırın altında kalanlar için beyan zorunluluğu bulunmasa da, sınırın bir kuruş bile aşılması durumunda tüm gelirlerin bildirilmesi şart.

 

Stopaj ödendi diye sevinmeyin, sorumluluk bitmiyor!

Reklam veren şirketlerin veya operatörlerin yaptığı %20 stopaj kesintisi, mülk sahiplerini beyanname verme yükümlülüğünden kurtarmıyor. Şirketler vergiyi kaynaktan kesip devlete ödese de, toplam geliri beyan sınırını aşan mükelleflerin bu kazançları vergi dairesine bildirmesi kanuni bir zorunluluk olarak masada duruyor.

 

Maliye affetmiyor: Beyan etmeyene ceza yağacak!

Yetkililer ve vergi danışmanları, özellikle apartman yönetimleri üzerinden gelen ek gelirleri göz ardı eden mülk sahiplerini sert bir dille uyarıyor. Beyannamenin süresinde verilmemesi veya eksik bildirim yapılması durumunda;

  • Ağır vergi ziyaı cezaları,
  • Yüksek oranlı gecikme faizleri,
  • Usulsüzlük cezaları gündeme gelecek.

Apartman sakinlerine "gelirlerinizi acilen gözden geçirin" çağrısı yapılırken, sürenin dolmasına sayılı günler kala vergi dairelerinde yoğunluk bekleniyor.

Yorumlar

İbrahim Gökalp

Tamam da esas vergi almanız gereken yerleri de bu kira gibi takip etseniz ya.Gücğnüz bunlara mı yetiyor.Mesela kuyumculara bi el atamadınız.Adamlar havaleyle bile altına ek fiyat söylüyor.
