Kokan ayakkabıya çaylı çözüm! Sadece 5 dakika yetiyor üstelik...
Kokan ayakkabılar için çok şaşırtıcı bir yöntem ortaya çıktı.
Gün boyu ayağınızda kalan ayakkabıların içine sinen kötü kokular artık kâbusunuz olmasın! Ne karbonat ne de yıkama... Ayakkabı kokusunu kökten çözen en pratik yöntem mutfağınızdaki çay kutusundan çıkıyor. Sadece bir adet kuru poşet çayın ayakkabı içine bırakılmasıyla gerçekleşen bu değişim, hem nemi hapsediyor hem de kötü kokuları saniyeler içinde yok ediyor.
İşte sosyal medyada izlenme rekorları kıran o ekonomik ve doğal çözümün detayları...
En sevdiğiniz ayakkabılarınızın içine sinen o rahatsız edici koku yüzünden misafirliğe gitmeye mi çekiniyorsunuz? Pahalı spreylere, kimyasal dezenfektanlara veya ayakkabıyı makinede yıkayıp yapısını bozmaya artık gerek yok. Mutfak dolabınızda duran sıradan bir poşet çay, ayakkabı bakımında devrim yapıyor. Meğer o küçük poşet, kötü kokuları bir sünger gibi emen gizli bir kahramanmış!
Çay yaprakları, doğası gereği inanılmaz derecede yüksek bir absorbe (emici) özelliğe sahiptir. Özellikle siyah çayda bulunan tannik asit, kokuya neden olan bakterilerle savaşırken ortamdaki nemi ve kötü aromayı içine hapseder.
Bu yöntemi etkili kılan sır, çay poşetinin kurutma gücünde saklıdır: Kuru Poşeti Hazırlayın: Kullanılmamış, tamamen kuru bir poşet çayı (siyah veya yeşil çay fark etmez) elinize alın.
Yerleştirin: Her bir ayakkabının içine, özellikle koku ve nemin en yoğun olduğu parmak ucu kısmına gelecek şekilde birer adet poşet çay yerleştirin. Bekleyin: Sadece 5 dakika içinde çay yaprakları havadaki nemi çekmeye başlar. Eğer koku çok ağırsa, ayakkabıları bir gece bu şekilde bekletmek "sıfır koku" garantisi verir.
Ferahlık Bonusu: Eğer ayakkabınızın sadece kokusuz değil, aynı zamanda güzel kokmasını istiyorsanız; poşet çay olarak yaseminli, aromalı veya meyveli çayları tercih edebilirsiniz.
Neden Bu Yöntemi Seçmelisiniz? Ekonomiktir: Bir poşet çay kuruşlarla ifade edilen bir maliyete sahiptir. Doğaldır: Kimyasal içeren koku giderici spreylerin aksine cildinize veya ayakkabı derisine zarar vermez. Hızlıdır: Aniden dışarı çıkmanız gerektiğinde 5 dakikalık bir uygulama bile belirgin bir fark oluşturur.
