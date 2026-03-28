Kokan ayakkabıya çaylı çözüm! Sadece 5 dakika yetiyor üstelik...

Gün boyu ayağınızda kalan ayakkabıların içine sinen kötü kokular artık kâbusunuz olmasın! Ne karbonat ne de yıkama... Ayakkabı kokusunu kökten çözen en pratik yöntem mutfağınızdaki çay kutusundan çıkıyor. Sadece bir adet kuru poşet çayın ayakkabı içine bırakılmasıyla gerçekleşen bu değişim, hem nemi hapsediyor hem de kötü kokuları saniyeler içinde yok ediyor.