Tahtından edecek: En sağlıklı avokado yağı! Tereyağı ve zeytinyağına yeni rakip...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tahtından edecek: En sağlıklı avokado yağı! Tereyağı ve zeytinyağına yeni rakip...

Dertlerin dermanı olarak görülen zeytinyağını tahttan indirecek o yağ belli oldu...

Sağlıklı beslenme trendleri değişmeye devam ederken, yağlar da yeniden gündemde. Uzmanlar, avokado yağının zeytinyağına göre ısıya daha dayanıklı olduğunu ve özellikle yüksek sıcaklıkta pişirmelerde tercih edilmesi gerektiğini belirtti. İşte en sağlıklı yağlar, özellikleri ve kullanım önerileri…

Sağlıklı beslenme tutkunları için yapılan son araştırmalar, avokado yağının ısıya karşı zeytinyağından daha dayanıklı olduğunu ortaya koydu. Yani yüksek sıcaklıkta pişirirken hem lezzeti hem de besin değerini korumak isteyenler için yeni favori yağ avokado yağı oluyor.

1. AVOKADO YAĞI: YÜKSEK ISIYA KARŞI KALKAN Avokado yağı, yüksek duman noktası (yaklaşık 270°C) sayesinde kızartmalarda ve sotelemelerde güvenle kullanılabiliyor. Faydaları: Kalp sağlığını destekler, kötü kolesterolü düşürür, antioksidan içerir. Kullanım: Yüksek sıcaklıkta yemek pişirirken veya fırın yemeklerinde ideal. Sızma zeytinyağı, hem lezzet hem de sağlık açısından öncelikli tercih. Ancak düşük-orta ısıda pişirmeye uygun. Faydaları: Antioksidan ve E vitamini açısından zengin, kalp ve damar sağlığını korur. Kullanım: Salatalarda, soslarda ve hafif sotelemelerde öne çıkar.

Hindistancevizi yağı, düşük karbonhidratlı ve orta derecede ısıya dayanıklı bir seçenek. Faydaları: Orta zincirli yağ asitleri içerir, enerji verir ve bağışıklığı destekler. Kullanım: Orta ısıda pişirmeler ve tatlı tariflerinde tercih edilebilir. Kuruyemiş yağları düşük duman noktasına sahip olduğu için genellikle soğuk yemeklerde ve soslarda kullanılır.

Faydaları: Antioksidan ve E vitamini deposu, kalp sağlığını destekler. Kullanım: Salatalar, smoothie’ler ve soslarda ideal. Tereyağı, yoğun aromasıyla yemeklere lezzet katarken yüksek ısıda dikkatli kullanılması gereken yağlar arasında yer alıyor. Düşük duman noktasına sahiptir, kolay yanabilir A, D, E ve K vitaminleri içerir Fazla tüketimi kolesterol açısından risk oluşturabilir Kullanım önerisi: Orta ve düşük ısıda, özellikle kahvaltılık ve hafif pişirme işlemlerinde tercih edilmeli. Beslenme uzmanları, yağın tipi kadar kullanım şeklinin de önemli olduğunu vurguladı. Kızartmalarda yüksek duman noktasına sahip yağlar tercih edilmeli, soğuk yemeklerde ise lezzet ve besin değerini korumak için soğuk sıkım yağlar kullanılmalı.

CHP’li Tezcan, fuhuşçu başkanın otel görüntülerine fena bozuldu! "Bu hem suç, hem vicdansızlık hem de ahlaksızlıktır!"
Gündem

CHP’li Tezcan, fuhuşçu başkanın otel görüntülerine fena bozuldu! “Bu hem suç, hem vicdansızlık hem de ahlaksızlıktır!”

CHP’li Bülent Tezcan, CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanmasına dair görüntülerin medyaya..
Dolmabahçe'de dev zirve! Küresel sermayenin patronu Erdoğan'ın kapısında: Türkiye için yeni rota mı çiziliyor!
Gündem

Dolmabahçe'de dev zirve! Küresel sermayenin patronu Erdoğan'ın kapısında: Türkiye için yeni rota mı çiziliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya ekonomisine yön veren en kritik isimlerden biri olan BlackRock Başkanı Laurence Douglas Fink ve Dü..
Hakan Fidan'dan dünyayı sallayan savaş açıklaması
Gündem

Hakan Fidan'dan dünyayı sallayan savaş açıklaması

Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Teklifimiz dinlenseydi savaş çıkmayabilirdi. Bir numaralı he..
Akıllara zarar açıklama! Özgür’den Uşak Belediye Başkanının rezilliğine ilk yorum
Gündem

Akıllara zarar açıklama! Özgür’den Uşak Belediye Başkanının rezilliğine ilk yorum

Uşak Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu kapsamında metresi ile basılan Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Öz..
Dünyayı yöneten şirket İstanbul'da! Erdoğan Rothschild Ailesi'nin şirketini huzuruna kabul etti
Ekonomi

Dünyayı yöneten şirket İstanbul'da! Erdoğan Rothschild Ailesi'nin şirketini huzuruna kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünyanın en büyük şirketi olan BlackRock’ın tepe yöneticisi Laurence Douglas Fink’i İstanbul’daki Dolmab..
İsrail'den 5 ülkeye saldırı uyarısı
Dünya

İsrail'den 5 ülkeye saldırı uyarısı

İran'daki Tesnim Haber Ajansı sıcak gelişmeyi "İsrail ile bölgedeki 5 ülkeye ait tesislere saldırı uyarısı yapıldı" ifadeleriyle duyurdu. ..
+90 (553) 313 94 23