Türk İklimlendirme Sektörü 2022 yılında büyük ihracat

Isıtma Sistem ve Elemanları alt sektörü haricinde tüm alt ürün gruplarında ihracatını artıran Türk İklimlendirme Sektörü, 2022 yılında 2021 yılına göre, Soğutma Sistem ve Elemanları alt sektöründe yüzde 22,2, Klima Sistem ve Elemanlarında yüzde 27,3, Tesisat Sistem ve Elemanlarında yüzde 31,1, Havalandırma Sistem ve Elemanlarında ise yüzde 10, Yalıtım Malzemelerinde ise yüzde 51,4 ihracat artışı sağladı. Isıtma Sistem ve Elemanları alt sektöründe ise yüzde 7,4’lük bir gerileme kaydedildi. 2022 yılında ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Rusya ve Fransa oldu. Sektörün kilogram birim fiyatı 2021 yılında 4,63 dolar iken 2022 yılında 5,35 dolara çıktı.

Hedef, 2023 yılında dış ticaret fazlası veren sektör olmak

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sektör olarak 2022 yılında ihracatın en yüksek noktaya ulaştığını ifade ederek şunları söyledi: “Türk İklimlendirme sektörü olarak ana hedefimiz Dünya pazarından yüzde 1,5’luk pay almak. Bu hedef için var gücümüzle çalışıyoruz. 2022 yılı içerisinde Dolar-Euro parametre değişkenliğinden dolayı sektörümüz olumsuz etkilendi. Sektörün ithal girdi maliyeti %60 oranında Dolar bazlı yapılırken sektör ihracatımızın %65’ini Euro bazlı yapıyoruz. Bu nedenle İklimlendirme sektörü ihracatının ithalatı karşılama oranı da bu yıl % 93,5 seviyesinde gerçekleşti. Dünya’dan aldığımız pay ise sektör olarak yüzde 1,37 oldu. Türkiye’de TİM verilerine göre 11. büyük sektör konumundayız. Ülkemiz ihracatı her geçen gün artıyor ve uluslararası piyasalarda etkinleşiyoruz. Pazarlamadan satışa, iletişimden uygulamaya kadar Türk İklimlendirme sektörü, tüm paydaşları ile koordineli, verimli ve iştahlı bir şekilde ilerliyor. Hemen hemen Dünya’nın her coğrafyasında yaptığımız yoğun mesainin karşılığını alıyoruz. 2022 yılında Avrupa ülkelerinin yanı sıra, potansiyel vadeden ve ülkemizin hak ettiği kadar pazar payı alamadığı Orta Asya ülkeleri, Balkan ülkeleri, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde pazar payımızı artırdık. 2022 yılında ihracatçılarımız için 23 ayrı yurtdışı fuara milli katılım, info stand modellerimizle iştirak ederken Özbekistan, Brezilya-Arjantin ile Macaristan’a Sektörel Ticaret heyetleri düzenledik. Ayrıca Kuzey Afrika ülkelerinden ve Balkan Ülkelerine yönelik ayrı alım heyeti organizasyonları gerçekleştirdik. Temmuz ayında sektörümüzün en önemli fuarlarından biri olan Milano’da düzenlenen Mostra Convegno Expocomfort Fuarı’nda Birliğimizin girişimleriyle Türkiye Partner Ülke oldu. Fuara toplam 139 ihracatçı firmamız iştirak etti. 2023 yılında dış ticaret fazlası veren sektör olmayı en büyük hedefimiz olarak belirledik. Bunun için gelecek yıl yurtdışı ticaret heyetlerinden, fuar katılımlarına, alım heyetlerinden yurtdışı eğitim -B2B görüşmelerine kadar 30’u aşkın faaliyetin planlamasını yaptık ve hayata geçireceğiz. Bununla birlikte yurtdışı sponsorluklarımıza ve reklam çalışmalarımıza da devam edeceğiz. 2023 yılında Ar-Ge ve inovasyon vizyonumuzla yeni ürün geliştirme konusunda da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İhracatçılarımızı desteklemek ve onların her zaman yanında durmak birincil misyonumuz. Bunu tüm Dünya’da yapabilmek adına faaliyetlerimize kesintisiz devam edeceğiz.”