Türk İHA'larına karşı 7 milyon masraf yaptıklarını açıklamışlardı! Resmen çıldırdılar... Şimdi Hürjet'in rakibini alıyorlar

Yeniakit.com.tr

ABD, Fransa ve İsrail'e bağlı bir devlet haline gelen Yunanistan, bu yayılmacı politika izleyen ülkelerin kuklasına haline gelmiş durumda.

Türkiye'ye karşı savunma sanayii alanında hamleler yapan Yunanistan'ın son adımı ortaya çıktı.

Twitter'dan Hermes'te yer alan ve UberJager1'in haberine göre, Yunanlılar bu kez Hürjet'in rakibi olan İtalyan M-346'yı almak için nabız yoklamaya başladı.

Yunan Hava Kuvvetleri, yükselen TUSAŞ Hürjet tehditine karşılık olarak M-346 uçağı alımını tartıyor. Bakalım Alman kayyumun gözetimindeki Yunan hükümeti bu öneri için milyar Euro para bulabilecek mi? Yunan Hava Kuvvetleri, Türk SİHA tehdidine karşı Super Tucano’ların (Yunanların Hürkuş versiyonu) irtifa yetersizliğinden dolayı, işletme maliyeti düşük İtalyan jetlerinin ideal olduğunu düşünüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 senede 7 milyon avro masraf

Adalar denizinde 22000 feette uçan ve saatte 100 dolar operasyonel maliyeti olan küçük boyutlu Türk dronları için koskoca F16 uçaklarını kaldırdıkları için 1 senede 7 milyon avro masraf yaptıklarını geçtiğimiz günlerde paylaşmışlardı. Türk-Yunan ilişkilerindeki iyimser süreç bu paranın hazine kasasında kalmasını sağladı. Bunu geçtiğimiz haftalarda sevinerek yazmışlardı. Lakin bu durum sürekliliği olmadığı için Yunan Hava Kuvvetleri ekonomik avcı uçakları edinme planı içinde görünüyor. Böylece operasyon maliyeti sadece 100 dolar ve birkaç bardak kahve olan Türk dronlarının, Yunanların aslında uluslararası hukukta geçerliliği olmayan ve FIR hattı olarak belirledikleri alanların üzerinde uçmaları Yunan pilotlarını yoruyor ve uçaklarını eskitiyor.

M-346 istiyorlar

Yunan savunma sitelerinde yazılan yorumlardaki genel kanı: Satın alınacak 10 adet düşük işletme maliyetli İtalyan M-346 silahlı eğitim uçaklarının, yaşlanan Yunan pilotlarının yerine gençlerin eğitilmesinde kullanılacağı gibi adalar denizi üzerinde de bir güven ortamı oluşturması bekleniyor. Yani yine masraf çıkardık Yunanlara.











