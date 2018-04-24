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Türk hocalarla ilgili bomba bir çıkış yaptı

Renkli kişiliğiyle gündeme gelen Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica, "Türk hocalara yapılan ayrımcılıkları görüyorum" ifadesini kullandı.

24 Nisan 2018 Salı 21:23
Türk hocalarla ilgili bomba bir çıkış yaptı

Sumudica açıklamasında, "Artık ligdeki bütün maçlar zorlu geçecek. Çünkü şampiyonluğu kovalayan takımlar bir grup oluşturdu. Ligin ortasındaki takımlar Avrupa kupalarına gitmek için mücadele ediyor. Aşağıdaki takımlar da küme düşmemek için yarışıyor. Bu kapsamda çok zor bir maç bizi bekliyor. Ligin ikinci yarısında oynadığımız en iyi maçlardan birini Medipol Başakşehir'e karşı oynadık. Futbolcularım güzel bir mücadele verdiler. Benim de beklentilerim arttı. Alanyaspor maçına da bu şekilde çıkıp mücadele edip elimizden geleni ortaya koyarak 3 puanı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"DIŞARI ATILMA DURUMUMU KONUŞMAK İSTİYORUM"

Sarı-kırmızılı takımın Medipol Başakşehir ile yaptığı maçın uzatma dakikalarında tribüne gönderilen teknik adam, bu sezon üçüncü kez atıldığını hatırlatarak, "Suçlu olduğum zaman hiçbir şey söylemiyorum. Türkiye'ye geldiğimden beri bazı farklı şeyler görüyorum. Mesela, Türk hocalara yapılan ayrımcılıklar görüyorum. Kendi alanımdan 1 milimetre dışarı çıktığımda 4'üncü hakem benim içeri girmem konusunda, bana bağırıp çağırıyor. Şu an ligdeki tek yabancı hoca benim. Ben herkese saygı duyuyorum: hakemlere, Türk antrenörlere, Türk futboluna. Onlara saygı gösterdiğim kadar saygı bekliyorum. Benim anlamadığım bir şey var. Biz 2-1 gerideyiz. Ben topu futbolcuya atarak oyunu başlatmak istedim, hakem beni dışarı yolladı. Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile çok önemli bir maça çıkacağız ancak, ben takımımın başında olamayacağım. Ben burada takımıma futbol oynatmak istiyorum. Beni beğenmediklerini söylerlerse geri dönerim. Benden maçlarda elimi kolumu kıpırdatmadan durmamı mı bekliyorlar? Hiçbir hakeme hakaret etmedim, futbolcuya ya da antrenöre hakaret etmedim. Her takımın bir lidere ihtiyacı var ancak ben hafta sonu takımımın başında olamayacağım. Osmanlıspor maçında da böyle olmuştu, dışarı atılmıştım ama disiplin kurulu benim hatam olmadığını gördü. Bu maçta da öyle olacak ama takımım Aytemiz Alanyaspor maçında lidersiz çıkacak çünkü ben cezalıyım" dedi.

Düz koşu ve kondisyon çalışmaları ile başlayan antrenmanın ikinci kısmında sarı kırmızılılar 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 21:23
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