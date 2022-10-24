Türk hekimleri milli mücadele yolunda kurtuluş hareketini başlatıyor

YENİ AKİT ANKARA

Toplantıya Aksaray, Amasya, Giresun, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Erzurum-Kars-Gümüşhane-Bayburt-Ardahan-Iğdır, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Tokat, Yozgat Tabip Odaları, 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği, Milliyetçi Hekimler Derneği Başkan ve temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrası yayınlanan bildiride şu ifadeler yer aldı; “Mevcut Türk Tabipleri Birliği başkanının milletimizin göz bebeği şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize attığı çirkin iftira ve karalamalara karşı tavır alabilmek amacıyla , “acil” çağrısıyla Aksaray’da bir araya gelen Anadolu Tabip Odaları Başkan ve temsilcileri olarak;

1. Türk Tabipleri birliği Merkez Konseyi başkanı ve yönetim kurulu üyelerini derhal istifa etmesini,

2. Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğünü yüreğinde hisseden her Türk Hekiminin, Türk Tabipler Birliği mevcut merkez konseyini, tüm iletişim araçlarını kullanarak istifa etmeye davet etmelerini,

3. Türk Tabipleri Birliğinin bu menfur olay nedeniyle acilen olağanüstü genel kurul yapmak üzere toplantı kararı almasını,

4. Tüm hekimlerimizin, Tabip odalarına üye olmaya ve odalarına sahip çıkarak, hem ülkemiz üzerine, hem de tüm hekimler üzerine oynanan bu kirli oyunları bertaraf etmelerini istiyoruz.

5. Kendilerini “insan hakları sözde savunucusu” gibi ilan ederek, Türk hekimlerinin adeta zekasıyla dalga geçmelerini, ülkemiz üzerine dış güçlerle el ele vererek oynanan her türlü kirli oyunu gördüğümüzü, hekimlik mesleğini eli kanlı terör örgütü ile adeta yan yana getirme emellerine asla izin vermeyeceğimizi bilinmesini bir kez daha ilan ediyoruz…

Türk Tabipler Birliğini özgürlüğüne kavuşturmayı amaçlayan bu kutlu yürüyüş, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ülkemizin kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun’dan başlatılacaktır. Bu milli mücadele rotası izlenerek daha sonra sırasıyla Amasya, Sivas ve Erzurum toplantılarıyla devam edecektir. Burada ‘olağanüstü toplantı çağrısına katılan’ tüm tabip odaları olarak, bu hususlarda mutabık olduğumuzu, tüm Türk hekimlerine ve aziz milletimize beyan ederiz.”