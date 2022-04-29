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Ekonomi Türk Hava Yolları'ndan Ramazan Bayramı için 259 ek sefer
Ekonomi

Türk Hava Yolları'ndan Ramazan Bayramı için 259 ek sefer

Türk Hava Yolları (THY), 2-4 Mayıs'taki Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 30 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde 259 ek sefer gerçekleştirilecek..

Yeniakit Publisher
2022-04-29 13:01:00 -
Türk Hava Yolları'ndan Ramazan Bayramı için 259 ek sefer

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uçuşlarını misafirlerinin beklentilerini karşılayacak bir planlamayla icra eden bayrak taşıyıcı şirket, bayram tatilinin de yer aldığı 9 günde oluşabilecek ulaşım yoğunluğuna, İstanbul ve Ankara'dan düzenleyeceği ek seferlerle çözüm sağlayacak.

THY, 2-4 Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 30 Nisan-8 Mayıs tarihleri aralığında 259 ek sefer düzenleyecek.

İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı olmak üzere 187 ek sefer planlanırken THY'nin alt markası AnadoluJet ile Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından toplam 72 ek uçuş gerçekleştirilecek.

Yurt içinde en çok tercih edilen noktalar Antalya, Trabzon, Gaziantep ve Diyarbakır, yurt dışında ise İtalya, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan oldu.

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