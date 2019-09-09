Türk Hava Yolları THY personel alımı iş ilanları başvuru şartları

Dünyanın en büyük hava yolu şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları’nın, bu yılın haziran ayındaki toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2'lik artışla 6,6 milyon oldu. Hava yolu ulaşımında Türkiye’nin göğsünü kabartan THY bünyesinde personel alımı yapma da devam ediyor. Türk Hava Yolları hangi alanda personel alımı yapıyor? Türk Hava Yolları (THY) personel alımı başvuru şartları neler?

Türk Hava Kurumu (THK) tarafından yeni iş ilanı yayımlandı ve memur kadrosunda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. Türk Hava Yolları bünyesinde görev almak isteyenler, THY alım ilanlarını yakından takip etmeye devam ediyor. THY en az lise mezunu yetiştirilmek üzere personel alıyor. Türk Hava Yolları kendisine ait internet sitesi üzerinden ilan ettiği duyurular ile personel alımı yapacağını açıkladı. THY yetiştirilmek üzere pilot alımı yapıyor. 50 yurtiçi, 263 uluslararası olmak üzere dünyanın 125 ülkesindeki 313 noktaya uçan Türk Hava Yolları , filosunda 341 uçak bulunduruyor. İstanbul 'da yeni havalimanının açılması ile birlikte artan personel ihtiyacının karşılanması üzere başta pilot olmak üzere pek çok alanda personel alımı yapılacağı ilan edildi.

THY açık pozisyon iş ilanları

THY A.O. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı Arıyor-Kokpit Ekibi başvuru şartları

Genel Özellikler

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

En az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak,

Boy uzunluğunun 157 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

Yabancı Dil (İngilizce) Şartı

Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek,

TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18)

IELTS (Genel veya Akademik) : 6 (speaking : min.6)

En az lisans düzeyinde mezun olarak ilana başvuran ve dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylara, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, Kurul mülakatı süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır. Önlisans mezunu olarak sürece başvuruda bulunan adayların dil belgelerini başvuru esnasında beyan etmeleri gerekmektedir. Önlisans mezunu adaylara dil belgesini tamamlamaları için ek süre tanınmayacaktır.

Sağlık Şartı

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol:

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar DLR-1 sınavına davet edilecektir. Dil belgesi bulunmayan en az lisans derecesinde mezun adaylar THY A.O tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

En az lisans derecesinde mezun olabilecek adaylar mezuniyetlerine 3 ay kala üniversitelerinden alacakları resmi yazı ile ilana başvuruda bulunabilecektir. Adayların diplomalarını mülakat aşamasına kadar ibraz etmeleri gerekecektir.

Süreci olumlu olan adaylardan, işe başlama aşamasında; önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerinde YÖK’e bağlı olmayan üniversitelerden mezun olan adayların YÖK Denklik belgesi talep edilecektir. Bu belgeyi ibraz edemeyen adayların süreçleri devam ettirilmeyecektir. Denklik belgesini ibraz etmek başvuru aşamasında zorunlu olmamakla birlikte belgenin temin edilme süresi uzun sürebileceği için denklik işlemlerinin en kısa sürede başlatılması tavsiye edilmektedir.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.

Yetiştirilmek Üzere II.Pilot Aday Adayı Değerlendirme Süreçleri:

İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen en az lisans düzeyinde mezun adaylar katılacaktır)

DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)

CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)

Kurul Mülakatı, Evrak Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü

Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

Güncel süreç akışı;

İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen adaylar katılacaktır)

Aday, ilana başvuru gerçekleştirdiği tarihten itibaren yaklaşık 15 gün sonra sınava davet edilir.

DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)

İngilizce sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde DLR-1 testine planlanır.

CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)

DLR-1 sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 2 ay içerisinde CRM değerlendirmesine planlanır.

Kurul Mülakatı, Evrak Kontrolü ve Boy-Kilo ölçümü

CRM değerlendirmesini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde kurul mülakatına planlanır.

Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

Simülatör Uçuş Öğretmeni-Kokpit Ekibi

Genel Nitelikler

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

01.01.1984 tarihinden önce doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur)

Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

Adli sicil ve adli arşiv kaydı bulunmamak

Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

Teknik Nitelikler

Geçerli SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahibi olmak

THY A.O. filosunda bulunan uçak tiplerinin herhangi bir tanesinde en az 3 yıl TRI veya SFI olarak görev yapmak ve yine bu uçak tipinde en az 500 saat simülator eğitimi veya kontrol eğitimi vermiş olmak

Sağlık Şartı

Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu

Yabancı Dil Şartı

En az ICAO Level 5 düzeyinde İngilizce seviyesine sahip olmak (Lisans geçerliliği dolmuş ise eski lisans üzerinde ‘’Level 5’’ ibaresi yer almalı)

Kaptan Pilot Dar Gövde (B737, A320)-Kokpit Ekibi

THY A.O. filosunda yer alan B737, A320 uçak tiplerinden birinde aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip olan Kaptan Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel Nitelikler

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

01.01.1957 tarihinden sonra doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)

Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

Teknik Nitelikler

ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)

Başvurduğu uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak

En az 5500 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak

27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3.000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak

Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)

Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak

Sağlık Şartları

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO ) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikası’na sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir.)

Kaptan Pilot Geniş Gövde (B777, A330, A340)- Kokpit Ekibi

THY A.O. filosunda yer alan B777, A330, A340 uçak tiplerinden birinde aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip olan Kaptan Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel Nitelikler

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

01.01.1957 tarihinden sonra doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)

Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

Teknik Nitelikler

ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)

Başvurduğu uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak

En az 7000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak

27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3.000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak

Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)

Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak

Sağlık Şartları

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO ) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikası’na sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir.)

Yabancı Dil Şartı

THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak

THY memur alımı başvuru şartları neler?

Dava ve icra programı kayıtlarını tutmak,

Kurum ve bağlıları lehine/aleyhine başlatılan dava ve icra takiplerinin raporlarını hazırlamak,

İcra takiplerinin borç hesaplarını çıkarmak,

Kurum ve bağlılarının alacaklarının tahsili için başlatılan icra takiplerinde Hukuk Müşavirliği avukatlarının gözetim ve koordinesinde haciz ve devamındaki icra işlemlerini yerine getirmek,

Adliyelerdeki ve icra dairelerindeki evrak takiplerini yapmak.

Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak,

Baş Hukuk Müşaviri’nin havale ettiği diğer işleri yerine getirmek,

Yayımlanan ilana başvuru yapacak alt kısımda yer alan şartlara uygun olmak zorundadır;

Adalet meslek yüksekokulu mezunu.

Dürüst ,adil, güvenilir.

İş Sonuçlandırma becerisine sahip.

Kurum kültürüne vizyonuna uygun hareket edebilecek.

Tecrübe: En az 2 yıl tecrübeli adaylar

Askerlik Durumu: Yapıldı, Muaf

Eğitim Seviyesi: Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Üniversite Bölümü: Adalet (MYO),Adalet Meslek Yüksekokulu (MYO)

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