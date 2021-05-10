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Ekonomi Türk Hava Yolları liderliği bırakmıyor
Ekonomi

Türk Hava Yolları liderliği bırakmıyor

Türk Hava Yolları (THY), 6 Mayıs’taki günlük ortalama 504 uçuşla Avrupa’daki liderliğini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 10:40:00 -
Türk Hava Yolları liderliği bırakmıyor

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın (European Organisation for the Safety of Air Navigation - EUROCONTROL) uçuş trafiği raporuna göre bayrak taşıyıcı, Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. THY’yi 392 seferle Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 377 uçuşla Lufthansa, 4. sırasında 344 uçuşla Wideroe, 5. sırasında 304 uçuşla KLM, 6. sırasında ise 293 uçuşla DHL Express yer aldı.

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