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Gündem Türk Hava Yolları 40 seferini iptal etti
Gündem

Türk Hava Yolları 40 seferini iptal etti

Yeniakit Publisher
2023-11-17 15:45:00 - 2023-11-17 15:49:05
Türk Hava Yolları 40 seferini iptal etti

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları uçuş seferlerini de aksatıyor.

Türk Hava Yolları (THY) yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca toplam 40 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." denildi.

Açıklamada, yolcuların THY'nin internet sitesi üzerindeki "uçuş durumu sorgulama" bölümünden seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

 
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