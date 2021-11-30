Türk halkı en çok kahve mi, çay mı tüketiyor?

Kahve yeterli tüketildiğinde hastalıklara yakalanma olasılığının azaltılması için sağlıklı ve dengeli beslenme oldukça önemli bir role sahiptir.

Araştırmaya göre, Türk halkının çayı kahveye tercih ettiği belirtildi. Kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Computer Aided Web Interviewing) ile gerçekleştirilen araştırmada kimilerinin içmekten büyük keyif aldığı kimilerinin ise ihtiyaç olarak gördüğü bu içecekler karşılaştırıldı.

Araştırmada “En çok çay mı kahve mi tüketiyorsunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 87,8 çay cevabını verirken yüzde 12,2 kahve cevabını verdi.